F2: O guia para a época 2022 | AutoSport

Quem sucederá a Oscar Piastri? Quem será o novo talento a ser cobiçado pelas grandes equipas e a ficar mais perto de um lugar na F1? Quem se destacará na F2, uma autêntica fábrica de talentos, nesta que será a maior época de sempre da competição?

A F2 tem sido a principal fornecedora de jovens talentos para a F1. A antecâmara da maior competição automóvel do mundo tem evoluído em anos recentes, desde que se transformou em F2 em 2017, depois do acordo feito entre a FIA e os organizadores do antigo GP2 para repensar a modalidade. A F2 é agora encarada como a principal porta de entrada para o Grande Circo. Além disso, as corridas de F2 proporcionam frequentemente grandes espetáculos, com os jovens talentos a dar tudo em pista. Assim é uma competição que vale a pena seguir, para identificar as estrelas do futuro, ou apenas para ver corridas animadas.

O que muda em 2022?

Além das habituais mudanças na grelha, há algumas alterações ao formato dos fins de semana e ao calendário. Os fins de semana foram repensados por altura da pandemia e passamos a ter três corridas por fim de semana, permitindo que os pilotos mantivessem um número interessante de corridas, sem ter a necessidade de organizar tantos fins de semana de competição. Com a situação pandémica cada vez mais controlada e com dois anos de experiência no terreno com as limitações que a COVID 19 implica, os organizadores da F2 regressaram ao formato original, de duas corridas por fim de semana. Na sexta-feira, há uma sessão de Treino Livre de 45 minutos e uma sessão de Qualificação de 30 minutos. Uma Prova de Sprint terá lugar no sábado e consistirá em 120 quilómetros ou 45 minutos, o que ocorrer primeiro. A Corrida Principal terá lugar no domingo de manhã antes do Grande Prémio de Fórmula 1 e consistirá em 170 quilómetros ou 60 minutos, consoante o que ocorrer primeiro. As distâncias da Corrida para Mónaco e Sochi serão definida mais perto dos eventos.

A Corrida Principal inclui uma paragem obrigatória nas boxes na qual os quatro pneus devem ser mudados. A menos que o piloto tenha utilizado pneus para piso molhado, deve utilizar pelo menos um conjunto de cada especificação de pneus slicks durante a Corrida Principal.

Os resultados da qualificação de sexta-feira determinarão a grelha de partida para a Corrida de Domingo. A grelha de partida da Corrida de Sprint de sábado será determinada invertendo os 10 primeiros classificados da Qualificação de sexta-feira.

O piloto que conquistar a pole position receberá dois pontos. Para a Corrida de Sprint, os oito primeiros classificados receberão 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2 e 1 pontos, respectivamente. Para a Corrida Principal, os 10 primeiros classificados terão 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 e 1 pontos, respectivamente. Em cada corrida, será atribuído um ponto ao piloto que conseguir a volta mais rápida, desde que tenha ficado no top 10 final.

O regulamento desportivo estabelece que a cada piloto serão atribuídos cinco conjuntos de pneus slicks por fim-de-semana. Terão três conjuntos de especificação “prime” (mais duros) e dois da especificação “opção” (mais macios). Cada piloto será também fornecido com três conjuntos de pneus de chuva.

Os carros

O que não muda este ano são os carros usados pelos pilotos. O chassis fornecido pela Dallara Automobili desde 2018, conta com um motor Mecachrome, V6, 3.4L turbo que debita 620 cv às 8750 rpm (reconstruídos a cada 8000 km), com um caixa sequencial semiautomática de seis velocidades Hewland, isto para um peso total (com o piloto incluído) de 755 kg. Este conjunto permite acelerações dos 0-100km/h em 2.9 seg. e dos 0-200 km/h em 6.6 seg. atingindo uma velocidade máxima de 335 km/h, usando uma configuração de baixo arrasto (+DRS). Os monolugares têm todos os equipamentos de segurança FIA com o Halo. Estes carros foram o primeiro laboratório para as rodas de 18 polegadas que agora são usadas na F1 e em breve voltarão a ser o banco de testes preferido para testar os novos combustíveis sustentáveis que a F1 quer implementar nos próximos anos.

A nova grelha

Como habitualmente, há muitas mudanças na grelha da F2. A grelha ficou completa há poucos dias e temos várias novidades interessantes para este ano. Primeiro, há a apontar a saída da HWA Racelab que esteve apenas dois anos na competição. Para a sua vaga entrou a Van Amersfoort Racing, equipa neerlandesa já com muitos anos de vida, com muita experiência em campeonatos de F4 e F3, onde já competiram pilotos como Max Verstappen, Charles Leclerc, Anthoine Hubert, Mick Schumacher, Giedo van der Garde, Jos Verstappen entre outros Renger van der Zande.

Quanto a saídas, destacam-se Zhou que agora é piloto da Alfa Romeo na F1, Ticktum que é piloto da NIO 333 na Fórmula E, Piastri que é agora piloto de reserva da Alpine, Christian Lundgaard que agora é piloto da Rahal Letterman Lanigan Racing na Indycar Series, Shwartzman, que agora é piloto de testes da Ferrari.

As caras novas no campeonato também são muitas com o campeão da F3, Dennis Hauger a ser um dos principais destaques. O piloto ligado à Red Bull destacou-se sobremaneira em 2021 na F3 e agora chega para confirmar o seu potencial na F2. Jack Doohan (trocou a Red Bull pela Alpine), filho de Mick Doohan foi vice campeão na F3, correu nas duas últimas rondas da F2 no ano passado e agora tem lugar a tempo inteiro na competição, tal como Logan Sargeant ( sétimo classificado na F3 em 2021 – piloto Williams), Frederik Vesti (quarto classificado na F3 em 2021 – piloto Mercedes), Clément Novalak (terceiro classificado na F3 em 2021), Olli Caldwell (oitavo classificado na F3 em 2021 – piloto Alpine), Ayumu Iwasa (12º classificado na F3 em 2021 – Piloto Red Bull), Calan Williams (19º classificado na F3 em 2021), Amaury Cordeel (23º classificado na F3 em 2021). Destaque para a entrada de Cem Bölükbaşı, piloto turco, que começou nos karts e depois de se ter destacado no mundo do sim racing conseguiu encontrar os apoios para correr, tendo competido no GT4 European Series (vice-campeão em 2020), tendo competido também na Euroformula Open Championship (2020) no F3 Asian Championship (2021). Bölükbaşı dá agora o salto para a antecâmara da F1 onde terá de mostrar o seu valor contra alguns dos melhores talentos jovens do mundo.

Equipas

Prema

É a equipa italiana, campeã em título e tem sido a referência nas últimas épocas, tendo conquistado o título por equipas em 2020 e 2021. Apresenta um alinhamento forte com o experiente Daruvala e o estreante Hauger de quem muito se espera. Uma das duplas mais interessantes do ano.

Virtuosi Racing

A estrutura britânica Recebe o estreante Doohan, que mostrou muito potencial no ano passado na F3 e Marino Sato, campeão do Euroformula Open Championship de 2019 que já conhece bem a F2, mas que tem tido resultados discretos.

Carlin

Equipa britânica experiente e com tradição nas categorias de iniciação, tem este ano Lawson, que pode e deve fazer melhor que no ano passado e o estreante Logan Sargeant, uma dupla competitiva.

Hitech

A dupla desta equipa britânica é também das mais interessantes do ano. É certo que Armstrong e Vips tem estado abaixo do que se esperava até agora, mas se confirmarem finalmente o potencial que mostraram no passado, podem ser um caso sério.

ART

A francesa ART é uma das estruturas mais fortes da F2, a par da Prema com uma dupla a condizer. Vesti é o protegido da Mercedes e apesar de não ter encantado na F3, deu boas indicações e Pourchaire é um talento que pode se tornar numa referência no futuro. Uma das melhores duplas da época.

MP Motorsport

Com Novalak e Drugovich, a neerlandesa MP arrisca-se a bons resultados. Não têm a visibilidade de outros nomes nesta grelha, mas já mostraram velocidade no passado recente e devemos contar com eles na luta pelos primeiros lugares.

Campos

A equipa espanhola apresenta Ralph Boschung e Olli Caldwell que até agora têm apresentado resultados modestos. Estarão na luta nas corridas sprint mas não os deveremos ver muito na frente.

DAMS

A equipa francesa mudou recentemente de liderança com o ex-piloto de F1, Charles Pic a assumir a estrutura que era da família Driot. Para este ano apresentam uma dupla algo modesta com Roy Nissany (que é piloto de testes da Williams) e o jovem Ayumu Iwasa (campeão na F4 francesa em 2020) que precisa ainda de experiência.

Trident

A equipa Italiana apresenta Richard Verschoor, vencedor do GP de Macau 2019 a juntar a mais dois títulos na F4 (2016), e Calan Williams, vencedor da F3 australiana (2017). Uma dupla com algum potencial e que pode surpreender.

Charouz Racing System

A equipa checa apresenta este ano no seu alinhamento Enzo Fittipaldi, campeão da F4 italiana (2018) e Cem Bölükbaşı, piloto já referido. Fittipaldi vem de um grave acidente no final da época, e Bölükbaşı continua a sua adaptação ao mundo das corridas reais.

Van Amersfoort Racing

A equipa neerlandesa, estreante na F2, terá no seu alinhamento Amaury Cordeel que venceu a F4 espanhola (2018) e o britânico Jake Hughes, campeão da F4 britânica (2013) e vice campeão na Formula Renault 2.0 Alps (2015) e na F3 asiática (2018). Pilotos já com currículo mas com resultados discretos recentemente.

