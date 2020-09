F2: Nobuharu Matsushita sai da MP Motorsport

Nobuharu Matsushita decidiu deixar a equipa da MP Motorsport antes do final da temporada de Fórmula 2, citando que está à procura de “novos desafios” e dando início a uma pequena dança das cadeiras na categoria de suporte da Fórmula 1.

Para o lugar de Matsushita entra Giuliano Alesi. Alesi começou a temporada na equipa da BWT HWA Racelab. O francês iniciou bem a temporada com um sexto lugar na primeira corrida no Red Bull Ring, mas depois dessa corrida o melhor que conseguiu foi um décimo lugar. Agora passa para a MP Motorsport, equipa que já venceu corridas esta temporada com Matsushita e Felipe Drugovich.

Alesi, que é também piloto da academia da Ferrari, mostrou-se contente com a mudança, afirmando que “estou muito feliz, entusiasmado e acima de tudo motivado para trabalhar nesta nova aventura na Fórmula 2. Mal posso esperar para poder entrar no carro em Sochi”.

Na BWT HWA Racelab, Jake Hughes é o substituto de Alesi. Em 2020, o piloto britânico começou a temporada na Fórmula 3, onde já estava desde 2016. O campeão da Fórmula 4 britânica em 2013 faz assim a sua estreia na Fórmula 2, no Grande Prémio da Rússia.

“Estou ansioso pelas primeiras corrida na Fórmula 2. Quero também agradecer à BWT HWA Racelab pela oportunidade. A temporada da Fórmula 3 terminou recentemente e por isso ainda estou com ritmo de corrida. Tenho de me habituar aos carros, mas estou pronto para o desafio”, disse Hughes nas suas redes sociais.