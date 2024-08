F2, Monza: Oliver Bearman impressiona na corrida Sprint

Oliver Bearman teve um desempenho impressionante na Corrida Sprint , largando do oitavo posto para conquistar a sua segunda vitória da época para a PREMA Racing. Bearman terminou com mais de 1,5 segundos de vantagem sobre Victor Martins da ART Grand Prix, com Joshua Duerksen da AIX Racing a completar o pódio.

A corrida começou de forma dramática, com o polesitter Enzo Fittipaldi a falhar a travagem na Curva 1, permitindo que Josep María Martí assumisse a liderança. Uma série de colisões, incluindo uma envolvendo Zak O’Sullivan e Oliver Goethe, levou a um Safety Car no início da corrida.

Após o reinício, Martí liderou inicialmente, mas Bearman, mostrando um grande ritmo, acabou por o ultrapassar na volta 7. Martins passou então para o segundo lugar, enquanto Martí teve dificuldades e acabou por terminar em quarto. Bearman manteve a liderança para garantir a vitória, com Martins e Duerksen a seguirem-se em segundo e terceiro, respetivamente. Fittipaldi caiu para sétimo no final, enquanto Dennis Hauger terminou no oitavo lugar.