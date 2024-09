F2, Monza: De último até a vitória, numa espetacular recuperação de Gabriel Bortoleto

Gabriel Bortoleto teve um desempenho impressionante na Corrida principal em Monza. Partindo do último lugar da grelha, garantiu a vitória para a Invicta Racing aproveitando uma paragem estratégica nas boxes durante um período de Safety Car para assumir a liderança efetiva da corrida e depois afastou-se para conquistar a sua segunda vitória da época. Zane Maloney, que partiu da pole, terminou em segundo lugar para a Rodin Motorsport, enquanto Richard Verschoor ficou em terceiro para a Trident.

P22 👉 P1 A result Gabi could have only dreamed of having spun out of Qualifying on Friday 😅#F2 #ItalianGP pic.twitter.com/T1JoV8E1zW — Formula 2 (@Formula2) September 1, 2024

A Corrida principal de Monza começou com um forte arranque de Zane Maloney e do terceiro classificado Paul Aron, enquanto o líder do Campeonato Isack Hadjar teve dificuldades em arrancar. No entanto, a corrida teve um drama inicial quando Josep María Martí colidiu com Aron e forçando-o a abandonar a corrida. Martí recebeu uma penalização de 10 segundos pelo incidente.

O Safety Car foi acionado e a corrida recomeçou na volta 3 com Maloney a liderar Oliver Bearman e Andrea Kimi Antonelli. Hadjar, que tinha caído para quinto, recuperou brevemente uma posição a Joshua Duerksen antes de ser ultrapassado novamente na volta 5. No início da 6ª volta, Maloney aumentou a sua vantagem, enquanto Duerksen ultrapassou Antonelli. A PREMA Racing chamou Bearman às boxes para mudar de pneus Super macios para os médios, com Victor Martins a fazer o mesmo.

LIGHTS OUT! ⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️ LAP 1 / 30 Drama straight away! Paul Aron gets a great start and challenges Zane Maloney on the run into turn 1 but his hit and spun as Iscak Hadjar amongst others take avoiding action and go through the escape road #F2 #ItalianGP pic.twitter.com/5HsTTFqlXh — Formula 2 (@Formula2) September 1, 2024

No entanto, foi acionado novamente o Safety Car depois de Dennis Hauger ter feito um pião na sequência de um contacto com Ritomo Miyata. Isto permitiu que Gabriel Bortoleto, que largou de 22º, fizesse a sua paragem e saísse como o líder virtual, com Richard Verschoor em segundo e Maloney em terceiro, entre os que tinham completado as suas paragens obrigatórias.

A corrida recomeçou na Volta 11 com Oliver Goethe a liderar, mas na Volta 13, Maloney ultrapassou Verschoor na Parabolica e começou a perseguir Bortoleto.

LAP 9 / 30 🟡 SAFETY CAR 🟡 Dennis Hauger's race comes to an end Gabriel Bortoleton pits from the race lead#F2 #ItalianGP pic.twitter.com/bmP8BTvUhA — Formula 2 (@Formula2) September 1, 2024

A volta 15 foi dramática quando Oliver Bearman colidiu com Correa na Curva 1, tirando Correa da corrida e dando a Victor Martins a oportunidade de passar Bearman. Pouco depois, Bortoleto tomou a liderança efetiva do seu colega de equipa Kush Maini na chicane Roggia. Na volta 18, Maloney estava a perder terreno para Bortoleto enquanto lutava para passar Goethe, reduzindo as suas hipóteses na luta pela vitória.

LAP 15 / 30 Bortoleto inherits the race lead from Maini, getting the move done at the turn 4 and 5 chicane #F2 #ItalianGP pic.twitter.com/SXH6Parg3F — Formula 2 (@Formula2) September 1, 2024

Na fase final, Zane Maloney conseguiu passar Oliver Goethe na chicane Ascari, mas ficou a mais de quatro segundos do líder da corrida, Gabriel Bortoleto. No início da volta 23, uma batalha entre Victor Martins, Oliver Bearman e Andrea Kimi Antonelli pelo sexto lugar. Antonelli passou Bearman na Curva 1 na volta seguinte, com Bearman a ficar ainda mais para trás depois de colocar um pneu na gravilha, permitindo que Joshua Duerksen o ultrapassasse. Antonelli continuou a sua ofensiva, ultrapassando Martins e ficando em quinto. Duerksen também ultrapassou Martins na volta 28.

LAP 28 / 30 Duerksen continues to march forward, taking P6 from Martins into turn 1#F2 #ItalianGP pic.twitter.com/R611NfNXKE — Formula 2 (@Formula2) September 1, 2024

Bortoleto cruzou a linha para garantir a sua segunda vitória da época, com Maloney a terminar em segundo, quase nove segundos atrás, e Richard Verschoor em terceiro. Antonelli manteve-se em quarto, seguido por Duerksen em quinto e Martins em sexto. Bearman terminou em sétimo, Rafael Villagómez em oitavo, Jak Crawford em nono e Enzo Fittipaldi completou a lista dos dez primeiros.