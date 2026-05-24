F2 Montréal: Martinius Stenshorne estreia-se a vencer e lidera “dobradinha” da Rodin

O norueguês Martinius Stenshorne conquistou a sua primeira vitória na FIA Fórmula 2 ao triunfar na Corrida Principal (Feature Race) de Montréal, no Canadá. Numa tarde caótica e marcada por sucessivas entradas do Safety Car, o piloto liderou a “dobradinha” da Rodin Motorsport, cruzando a meta à frente do seu colega de equipa, Alexander Dunne, enquanto o líder do campeonato, Gabriele Minì, completou o pódio.

Caos e o Muro dos Campeões

A corrida canadiana foi um jogo de eliminação desde o início. Logo na quinta volta, o pole sitter Laurens van Hoepen perdeu o controlo do seu Trident à saída da última chicane e colidiu violentamente contra o “Muro dos Campeões”, espoletando a primeira neutralização. Pouco depois, no recomeço, Emerson Fittipaldi despistou-se na saída das boxes com os pneus frios, forçando novo Safety Car.

A agitação estratégica levou Stenshorne a efetuar uma recuperação categórica. Após as paragens obrigatórias nas boxes, o norueguês escalou o pelotão com ultrapassagens decisivas sobre Kush Maini e Colton Herta. Na volta 19, aproveitou um bloqueio de rodas do então líder Roman Bilinski na curva 10 para assumir o comando definitivo.

Um violento embate de Ritomo Miyata nas barreiras motivou a última entrada do carro de segurança, que liderou o pelotão até à bandeira de xadrez devido ao limite de tempo. Nikola Tsolov, após recuperar de um pião, garantiu o quarto posto.

Reações e contas do campeonato

Visivelmente satisfeito, Stenshorne destacou o desempenho da sua equipa: “O fim de semana foi muito bom. Já na qualificação mostrámos bom ritmo (…). Conseguir um pódio em ambos os dias é especial, por isso estou muito contente por somar estes pontos na Corrida Principal.”

Nas contas do campeonato, Gabriele Minì segura a liderança com 57 pontos, seguido por Tsolov com 47. A próxima ronda da Fórmula 2 decorrerá nas ruas de Monte Carlo, de 4 a 7 de junho.

Classificação, Feature Race

1 Martinius Stenshorne NOR Rodin Motorsport

2 Alexander Dunne IRL Rodin Motorsport

3 Gabriele Mini ITA MP Motorsport

4 Nikola Tsolov BUL Campos Racing

5 Sebastian Montoya COL PREMA Racing

6 Cian Shields GBR AIX Racing

7 Nico Varrone ARG Van Amersfoort Racing

8 Colton Herta USA Hitech

9 Mari Boya ESP PREMA Racing

10 Kush Maini IND ART Grand Prix

11 Noel Leon MEX Campos Racing

12 Joshua Durksen PAR Invicta Racing

13 Roman Bilinski POL DAMS Lucas Oil

14 Rafael Camara BRA Invicta Racing

15 Oliver Goethe GER MP Motorsport

16 Ritomo Miyata JPN Hitech

DNF Emerson Fittipaldi BRA AIX Racing

DNF Rafael Villagomez MEX Van Amersfoort Racing

DNF Laurens van Hoepen NED TRIDENT

DNF John Bennett GBR TRIDENT

DNF Dino Beganovic SWE DAMS Lucas Oil

FOTO Formula Motorsport Limited