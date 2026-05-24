F2 Montréal: Martinius Stenshorne estreia-se a vencer e lidera “dobradinha” da Rodin
O norueguês Martinius Stenshorne conquistou a sua primeira vitória na FIA Fórmula 2 ao triunfar na Corrida Principal (Feature Race) de Montréal, no Canadá. Numa tarde caótica e marcada por sucessivas entradas do Safety Car, o piloto liderou a “dobradinha” da Rodin Motorsport, cruzando a meta à frente do seu colega de equipa, Alexander Dunne, enquanto o líder do campeonato, Gabriele Minì, completou o pódio.
Caos e o Muro dos Campeões
A corrida canadiana foi um jogo de eliminação desde o início. Logo na quinta volta, o pole sitter Laurens van Hoepen perdeu o controlo do seu Trident à saída da última chicane e colidiu violentamente contra o “Muro dos Campeões”, espoletando a primeira neutralização. Pouco depois, no recomeço, Emerson Fittipaldi despistou-se na saída das boxes com os pneus frios, forçando novo Safety Car.
A agitação estratégica levou Stenshorne a efetuar uma recuperação categórica. Após as paragens obrigatórias nas boxes, o norueguês escalou o pelotão com ultrapassagens decisivas sobre Kush Maini e Colton Herta. Na volta 19, aproveitou um bloqueio de rodas do então líder Roman Bilinski na curva 10 para assumir o comando definitivo.
Um violento embate de Ritomo Miyata nas barreiras motivou a última entrada do carro de segurança, que liderou o pelotão até à bandeira de xadrez devido ao limite de tempo. Nikola Tsolov, após recuperar de um pião, garantiu o quarto posto.
Reações e contas do campeonato
Visivelmente satisfeito, Stenshorne destacou o desempenho da sua equipa: “O fim de semana foi muito bom. Já na qualificação mostrámos bom ritmo (…). Conseguir um pódio em ambos os dias é especial, por isso estou muito contente por somar estes pontos na Corrida Principal.”
Nas contas do campeonato, Gabriele Minì segura a liderança com 57 pontos, seguido por Tsolov com 47. A próxima ronda da Fórmula 2 decorrerá nas ruas de Monte Carlo, de 4 a 7 de junho.
Classificação, Feature Race
1 Martinius Stenshorne NOR Rodin Motorsport
2 Alexander Dunne IRL Rodin Motorsport
3 Gabriele Mini ITA MP Motorsport
4 Nikola Tsolov BUL Campos Racing
5 Sebastian Montoya COL PREMA Racing
6 Cian Shields GBR AIX Racing
7 Nico Varrone ARG Van Amersfoort Racing
8 Colton Herta USA Hitech
9 Mari Boya ESP PREMA Racing
10 Kush Maini IND ART Grand Prix
11 Noel Leon MEX Campos Racing
12 Joshua Durksen PAR Invicta Racing
13 Roman Bilinski POL DAMS Lucas Oil
14 Rafael Camara BRA Invicta Racing
15 Oliver Goethe GER MP Motorsport
16 Ritomo Miyata JPN Hitech
DNF Emerson Fittipaldi BRA AIX Racing
DNF Rafael Villagomez MEX Van Amersfoort Racing
DNF Laurens van Hoepen NED TRIDENT
DNF John Bennett GBR TRIDENT
DNF Dino Beganovic SWE DAMS Lucas Oil
FOTO Formula Motorsport Limited
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI