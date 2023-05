F2, Mónaco: Victor Martins a pouco centímetros de colher um comissário | AutoSport

Victor Martins foi penalizado com um Drive Through por não respeitar bandeiras amarelas na corrida principal da F2. Uma pena pesada, mas depois de vermos as imagens, entendemos o porquê. Tudo acontece muito rápido no Mónaco e Martins terá sido apanhado desprevenido (a equipa talvez não tenha dado a informação necessária), mas os sinais eram claros e havia bandeiras amarelas e duplas amarelas na zona do acidente, assim como o sinal de Safety Car. O jovem piloto aprendeu uma lição importante, mas não ficamos muito longe da tragédia.

Victor Martins was super close to the race marshal here #f2 #MonacoGPpic.twitter.com/iOIYn2KGLZ — Naren Harwani (@narenharwani7) May 28, 2023