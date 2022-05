F2, Mónaco: Liam Lawson e Ayumu Iwasa penalizados; Drugovich “herda” pole position | AutoSport

Felipe Drugovich (MP Motorsport) “herdou” a pole position para a corrida principal da Fórmula 2 no Mónaco depois de Liam Lawson (Carlin) e Ayumu Iwasa (DAMS) terem sido penalizados por não respeitarem as bandeiras amarelas quando o brasileiro bateu na sessão de qualificação.

Drugovich tinha conquistado o tempo mais rápido na mesma volta em que bateu nas barreiras de proteção do circuito monegasco na curva Antony Nogues. O piloto brasileiro parou junto ao muro das boxes, levando os comissários a mostrarem bandeiras amarelas, mas Lawson e Iwasa melhoraram os seus tempos, batendo o de Drugovich para terminar em primeiro e segundo lugar no grupo A.

Os comissários desportivos da FIA concluíram que ambos os pilotos não respeitaram as indicações e apagaram o tempo de Lawson, para além de penalizarem o piloto com 5 lugares na grelha da corrida sprint.

Os comissários consideraram que Iwasa, que viu bandeiras amarelas duplas, deveria ter abandonado a sua tentativa de volta rápida e penalizaram o piloto com a perda de 10 lugares na grelha da corrida de sprint, bem como a eliminação do seu tempo.