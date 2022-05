F2, Mónaco: Liam Lawson conquista pole position, mas está sob investigação | AutoSport

A sessão de qualificação da ronda monegasca do campeonato FIA de Fórmula 2, foi diferente do normal. Os pilotos foram divididos em dois grupos de forma a garantir que todos conseguissem ter possibilidade de completar voltas rápidas.

Liam Lawson (Carlin), que saiu para a pista no grupo A, foi o piloto mais rápido na soma dos dois grupos, tendo conquistado a pole position com o tempo de 1:21.229s, enquanto Theo Pourchaire (ART Grand Prix) foi piloto com o segundo melhor tempo.

Ambos grupos terminaram as qualificações com acidentes. O líder do campeonato Felipe Drugovich (MP Motorsport) bateu nas proteções do circuito em Antony Noghes e durante a qualificação do grupo B, Jake Hughes (Van Amersfoort Racing) teve um acidente aparatoso que obrigou à paragem da sessão sob bandeiras vermelhas e sem consequências físicas para o piloto.

No grupo A, alguns pilotos estão sob investigação – um deles é Liam Lawson – por suspeita de terem melhorado os seus tempos ao passar por uma zona de bandeiras amarelas. Se Lawson e Ayumu Iwasa (DAMS) – outro dos pilotos sob investigação – perderem os seus tempos por volta, será Drugovich que ficará com a pole position.

RED FLAG DRIVER OK



Jake Hughes hits the kerb and puts it in the wall



Driver is all OK and now out of the car

(em atualização)