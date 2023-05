F2, Mónaco: Frederik Vesti vence corrida marcada por acidente de Jack Doohan | AutoSport

Frederik Vesti (Prema) foi o vencedor da corrida principal no Mónaco. A prova ficou marcada pelo incidente de Jack Doohan (Virtuosi Racing) que motivou a interrupção da mesma. Mas Vesti manteve-se sempre no comando das operações e conquistou uma das vitórias mais desejadas do ano.

Vesti largou bem e conseguiu manter o primeiro lugar nos primeiros metros, com Victor Martins (ART Grand Prix) a ser muito agressivo na defesa da sua posição na luta com o seu colega de equipa, Theo Pourchaire. Houve algumas trocas de posições nas primeiras voltas, mas o ritmo assentou e agora era tudo uma questão de estratégia. Quando trocar dos pneus macios para os ultra-macios? Perto da vigésima volta de corrida, o motor do carro de Enzo Fittipaldi (Carlin) cedeu, acabando com a prova do brasileiro. Era a terceira desistência depois de Amaury Cordeel (Virtuosi Racing) e Arthur Leclerc (DAMS). O Virtual Safety Car foi chamado à ação, mas por pouco tempo. No entanto, teríamos uma interrupção mais prolongada.

Jack Doohan perdeu o carro em Massenet e acabou com as suas esperanças de um bom resultado. O carro ainda se incendiou e o Safety Car foi chamado, para pouco depois a corrida ser interrompida por largos minutos, enquanto o carro era retirado e as barreiras reparadas.

LAP 22/42



JACK DOOHAN IS OUT OF THE RACE! 😳



He's safely out of the car #MonacoGP #F2 pic.twitter.com/q2BMhrUYAc — Formula 2 (@Formula2) May 28, 2023

No recomeço, as posições na frente não sofreram grandes mudanças. Mais atrás Dennis Hauger, Kush Maini e Roman Stanek passaram para o top 10, beneficiando de um erro da direção de corrida. O safety car apanhou Jak Crawford em vez do líder da corrida, Vesti, o que fez com que os carros parassem na ordem errada nas boxes. Mas as mudanças não ficariam por aí, pois Martins foi penalizado com um Drive Through por não ter respeitado bandeiras amarelas no acidente de Doohan. As imagens são reveladoras e a velocidade a que o jovem chegou ao local do acidente foi elevada. A placa de Safety Car já estava mostrada e havia duplas amarelas no local, com comissários já em pista. Foi por pouco que não se deu uma tragédia. Com esta penalização, Pourchaire foi promovido a segundo e Zane Maloney (Carlin) a completar o top3 que assim se manteve até ao fim da corrida.

Campeonato:

1 Vesti 89

2 Pourchaire 84

3 Iwasa 69

4 Maini 49

5 Hauger 48

6 Maloney 48

7 Verschoor 46

8 Bearman 41

9 Daruvala 40

10 Leclerc 34