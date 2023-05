F2, Mónaco: Frederik Vesti faz a pole | AutoSport

Frederik Vesti fez a pole para a corrida principal da F2 no Mónaco. O piloto Prema levou a melhor sobre a concorrência no Grupo 2 e fez o melhor tempo geral, ficando com o primeiro lugar reservado para a corrida principal.

No Mónaco, para evitar problemas aos jovens pilotos da F3 e F2, as qualificações são divididas em dois grupos. O primeiro com os números pares e o segundo com os números ímpares. O piloto que fizer o melhor tempo fica com a pole e o piloto mais rápido do outro grupo fica com o segundo lugar da grelha. O segundo mais rápido do grupo da pole fica com o terceiro lugar e o segundo mais rápido do outro grupo fica com o quarto lugar e assim sucessivamente.

As duas sessões foram marcadas por alguns incidentes que provocaram bandeiras vermelhas. No primeiro grupo Arthur Leclerc não evitou um toque nas barreiras e ficou fora das contas para a pole. Jehan Daruvala também falhou a entrada na curva 4 e terminou prematuramente a sessão. Victor Martins era o mais rápido e ficava com um lugar na primeira linha assegurado, enquanto Jack Doohan estava agastado por ter sido atrapalhado por Kush Maini, o rookie que tem mostrado uma excelente regularidade.

O segundo grupo também viu a sessão terminar mais cedo com uma saída de pista de Clement Novalak. Frederik Vesti estava com o melhor tempo à frente de Theo Pourchaire e de Zane Maloney, com o dinamarquês a assegurar a pole. Isack Hadjar ficou com a pole para a corrida sprint, que vê os dez primeiros lugares inverterem.