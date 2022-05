F2, Mónaco: Felipe Drugovich vence corrida principal | AutoSport

Felipe Drugovich (MP Motorsport) deu mais um passo importante na luta pelo título vencendo no Mónaco, tal como o seu ídolo, Ayrton Senna fez no passado. Com a terceira vitória em sete dias, o piloto brasileiro reforçou a sua liderança, depois de uma corrida dura, em que se teve de defender de Theo Pourchaire (ART Grand Prix).

O brasileiro largou da pole e foi aguentando a pressão de Pourchaire durante as voltas iniciais. No entanto Amaury Cordeel apareceu parado em pista o que motivou a entrada do Safety Car e a consequente entrada nas boxes para as trocas de pneus. Drugovich teve uma paragem mais lenta mas ainda assim conseguiu manter-se na frente de Pourchaire. O francês teve nova oportunidade para aumentar a pressão sobre Drugovich, que aguentou as iniciativas do seu adversário. Nas voltas finais ainda houve um pequeno susto para o brasileiro, com os pneus já no fim da sua vida a dificultarem a vida, mas Drugovich aguentou e viu a bandeira de xadrez em primeiro lugar, como tantas vezes fez Ayrton Senna, estampado no capacete do jovem piloto. Pourchaire terminou em segundo e Juri Vips foi terceiro, numa corrida com pouca história para o estónio.