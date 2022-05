F2, Mónaco: Felipe Drugovich em grande forma foi o mais rápido do treino | AutoSport

O líder da classificação do campeonato de pilotos da Fórmula 2, Felipe Drugovich (MP Motorsport) entrou com o pé direito na ronda monegasca e deu seguimento às duas vitórias alcançadas em Espanha, sendo o mais rápido do treino livre de hoje, com o tempo de 1:21.589s.

Foi um treino relativamente calmo, apenas com algumas situações de bandeiras amarelas – algumas travagens “queimadas” na curva 1, Sainte Devote – em que Ralph Boschung (Campos Racing) ficou a apenas 0.002s do tempo de de Felipe Drugovich. Dennis Hauger (Prema) foi o terceiro piloto mais rápido, a 0.048s do piloto brasileiro.

Jake Hughes (Van Amersfoort Racing) terminou a sessão com o quarto tempo mais rápido, mas apanhou um susto depois de bater ligeiramente no muro de proteção do circuito em Antony Noghes e foi seguido de Liam Lawson (Carlin) que ainda passou pela liderança da tabela de tempos.

A sessão de qualificação do campeonato FIA de Fórmula 2 tem lugar amanhã, às 10h40 (em Portugal continental).