F2, Melbourne: Roman Stanek herda triunfo na Sprint depois de penalização a Hadjar | AutoSport

Isack Hadjar (Campos Racing) ficou sem a vitória na corrida Sprint de Melbourne do Campeonato FIA de Fórmula 2, depois de anulada na sequência de uma penalização, já a corrida tinha terminado, dando a Roman Stanek (Trident) a sua primeira vitória na série.

O incidente que resultou na penalização a Hadjar deu-se logo na partida, quando o piloto da Campos, apoiado pela Red Bull Junior Team, tocou no monolugar do seu companheiro de equipa Josep ‘Pepe’ Maria Marti, que por sua vez embateu no carro da Invicta Racing pilotado por Gabriel Bortoleto. Apesar do incidente, Hadjar assumiu a liderança do pelotão, que manteve até à bandeira de xadrez.

No entanto, os Comissários Desportivos analisaram o incidente e depois de ouvidas todas as partes envolvidas, determinaram que a manobra de Hadjar causou a colisão, o que resultou numa penalização de 10 segundos e dois pontos de penalização na sua licença. Como resultado, Stanek foi promovido ao primeiro lugar, seguido por Dennis Hauger (MP Motorsport), que detém a pole position para a corrida principal de amanhã, e Kush Maini (Invicta Racing), enquanto Hadjar passou a estar classificado no sexto lugar.

Além disso, também a penalização a Oliver Bearman (PREMA Racing) por ter forçado Joshua Durksen (PHM AIX Racing) a sair de pista alterou a classificação final, uma vez que Zak O’Sullivan (ART Grand Prix) passou a constar no oitavo posto, somando um ponto.

