F2, Melbourne: Isack Hadjar “vinga-se” e vence corrida principal | AutoSport

Isack Hadjar (Campos Racing) superou a contrariedade de ter perdido o triunfo na corrida Sprint, resultado da penalização atribuída depois de terminada a prova, para conquistar a vitória na corrida principal de Melbourne, marcando a sua segunda vitória na Fórmula 2.

Depois de uma desilusão na Sprint devido a uma penalização após a corrida, o piloto francês demonstrou compostura para garantir o lugar mais alto do pódio, com Paul Aron, da Hitech Pulse-Eight, a terminar em segundo e Zane Maloney, da Rodin Motorsport, a ficar com o terceiro lugar.

Dennis Hauger (MP Motorsport) assumiu a liderança do pelotão logo no arranque, seguido de perto por Andrea Kimi Antonelli (PREMA Racing). Antonelli ainda assumiu por breves instantes a liderança, mas foi rapidamente ultrapassado, enquanto Kush Maini (Invicta Racing) aproveitou para ultrapassar Zane Maloney (Rodin Motorsport) e subir ao terceiro lugar. Pouco depois, Maini deixou para trás Antonelli.

Depois de um período de Virtual Safety Car, Maini continuou a mostrar as suas capacidades, ultrapassando Hauger pela liderança antes do início das paragens obrigatórias nas boxes. Infelizmente para Hauger, a sua corrida chegou a um fim abrupto quando se despistou na curva 6, durante a volta 11, provocando a entrada do Safety Car. Hadjar fez a sua paragem nas boxes estrategicamente antes do período do Safety Car, ficando à frente de Antonelli.

Quando a corrida recomeçou, Hadjar passou a liderar o pelotão, uma vez que Maini teve de parar na box e enquanto Antonelli enfrentava a pressão vinda de trás. Hadjar foi construindo uma vantagem considerável sobre os seus rivais, ao mesmo tempo que Paul Aron subiu na classificação até ao segundo posto. Entretanto, Maloney ultrapassou Antonelli para garantir o terceiro lugar no pódio.

Mais um resultado entre os três primeiros classificados mantém Zane Maloney no topo da tabela da classificação dedicada aos Pilotos, chegando aos 62 pontos. Paul Aron assumiu o segundo lugar depois de mais um pódio, somando 48 pontos. Dennis Hauger é agora terceiro depois de não ter pontuado, ainda com 41 pontos, enquanto a vitória de Isack Hadjar o coloca em quarto lugar com 34. Kush Maini completa os cinco primeiros com 33 pontos.

A Rodin Motorsport regressa ao topo da classificação das equipas, agora com 78 pontos. A Campos Racing subiu para o segundo lugar com 60 pontos, empatada com a MP Motorsport, mas com dois de vantagem sobre a Hitech Pulse-Eight, que subiu para o quarto lugar. A Invicta Racing completa o top cinco a caminho de Imola com 48 pontos.

