F2, Melbourne: Dennis Hauger na pole position | AutoSport

Numa sessão marcada por interrupções, Dennis Hauger conquistou a pole position para a terceira ronda da temporada do Campeonato FIA de Fórmula 2 em Melbourne, depois de uma volta final de bom nível, superando os seus adversários. O norueguês rodou em 1:28.694s, batendo por 0.344s Andrea Kimi Antonelli.

A sessão de qualificação foi inicialmente interrompida apenas seis minutos depois de Victor Martins (ART Grand Prix), ter feito um pião e parado na sequência de ter abusado do corretor na curva seis do Albert Park. Desta forma, Martins vai começar as duas corridas no fundo da grelha neste fim de semana.

Assim que a sessão recomeçou, Kush Maini (Virtuosi Racing), estabeleceu a referência inicial na tabela de tempos, apenas para ser ultrapassado por Andrea Kimi Antonelli, da Prema. Paul Aron, da Hitech GP, ocupou brevemente a primeira posição antes de um furo terminar a sua sessão prematuramente.

Nas segundas tentativas, vários pilotos melhoraram os seus tempos, com Aron a estabelecer mais uma vez a referência. No entanto, Hauger, ao serviço da MP Motorsport, reduziu a diferença para apenas 0,003 segundos.

À medida que a sessão avançava, Zane Maloney, da Rodin Motorsport, reivindicou brevemente a pole position provisória, antes de ser mostrada novamente a bandeira vermelha devido ao embate de Jak Crawford, da DAMS, contra as barreiras na curva 12. Este incidente interrompeu o ritmo das voltas de muitos pilotos.

Depois de voltar a sessão à condição de bandeira verde, Maini assumiu momentaneamente a liderança antes de Antonelli, com uma volta espetacular, ganhar quase 0,3 segundos de vantagem. Hauger, no entanto, não se deixou intimidar e realizou a volta com um tempo para conquistar a pole position por uma margem de 0.344 segundos.

Maloney e Aron caíram para quinto e sexto, respetivamente, enquanto Isack Hadjar, da Campos Racing, garantiu o oitavo lugar da grelha. Gabriel Bortoleto, também da Virtuosi Racing, qualificou-se em nono, com Roman Stanek, da Trident, a fechar o top 10 e a garantir a pole em grelha invertida para a corrida Sprint.

Ollie Bearman, da Prema, que regressou à F2 depois de se ter estreado na Fórmula em Jidá, conseguiu apenas o 16º lugar da grelha.

