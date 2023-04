F2, Melbourne: Dennis Hauger de fio a pavio | AutoSport

Dennis Hauger (MP Motorsport) fez história ao tornar-se no primeiro vencedor de sempre da Fórmula 2 nas ruas de Melbourne, depois de ter aguentado a liderança desde a partida e durante as 22 voltas da corrida Sprint apesar das constantes mudanças de condições meteorológicas e duas voltas finais intensas, depois de um período de Safety Car. Jak Crawford (Hitech Pulse-Eight) e Kush Maini (Campos Racing) completaram o pódio da primeira corrida do fim de semana da Fórmula 2.

Antes da corrida a chuva marcou presença com a pista a secar para o arranque, mas ainda muito escorregadia. No entanto, apenas 20 carros alinharam na grelha de partida depois de Enzo Fittipaldi (Rodin Carlin)e Ralph Boschung (Campos Racing) terem feito pião na curva 8 na volta de saída.

Hauger conseguiu manter a primeira posição quando o semáforo se apagou, mas Crawford conseguiu colocar-se lado a lado antes da curva 11 na volta inaugural. O piloto da Hitech PulseEight acabou por ceder, permitindo que Hauger segurasse a liderança.

A corrida teve muitas batalhas por posições e mudanças na classificação, até que o piloto da casa, Jack Doohan (Invicta Virtuosi Racing) ficou fora de prova, depois de ter sido batido por trás por Juan Manuel Correa (Van Amersfoort Racing). O acidente provocou um período de Safety Car que coincidiu a chuva, tendo alguns pilotos apostado numa mudança para pneus de chuva. O pelotão continuou atrás do Safety Car até às duas voltas finais. Hauger manteve-se firme na frente para triunfar pela terceira vez na Fórmula 2, à frente de Crawford e

Maini.

Pos Piloto Equipa Tempo/Dif 1 Dennis Hauger MP Motorsport 40:03.429s 2 Jak Crawford Hitech GP +1.120s 3 Kush Maini Campos Racing +1.716s 4 Arthur Leclerc DAMS +2.064s 5 Zane Maloney Carlin +2.447s 6 Isack Hadjar Hitech GP +2.842s 7 Ollie Bearman Prema +4.858s 8 Frederik Vesti Prema +5.299s 9 Roy Nissany PHM by Charouz +5.591s 10 Richard Verschoor Van Amersfoort Racing +5.759s 11 Clement Novalak Trident +6.417s 12 Amaury Cordeel Virtuosi Racing +11.851s 13 Ayumu Iwasa DAMS +12.395s 14 Juan Manuel Correa Van Amersfoort Racing +16.816s 15 Victor Martins ART Grand Prix +36.640s 16 Roman Stanek Trident +37.222s 17 Jehan Daruvala MP Motorsport +41.076s



Foto: Formula Motorsport Limited/Getty Images