F2, GP do Bahrein: Liam Lawson estreia-se com vitória

Excelente corrida inaugural na F2 e excelente estreia de Liam Lawson nesta categoria. O neozelandês disparou no arranque, conquistou a liderança que nunca mais largou até ao fim.

Lawson (Hitech Racing) largou de terceiro e conquistou a primeira posição com um excelente arranque, ficando à frente de David Beckmann ( Charouz Racing System) e Theo Pourchaire que largou da pole (ART).

Na volta 2, Dan Ticktum (Carlin) não evitou o toque em Richard Verschoor (MP Motorsport) que atirou o holandês para fora de prova, sendo atribuída uma penalização a Ticktum. Pouco depois Marcus Armstrong (DAMS) ficou parado em pista, obrigando a um Virtual Safety Car. Na frente tínhamos Lawson, Pourchaire e Beckmann que perdeu uma posição. Robert Shwartzman fez um arranque espetacular e subiu de 11º para quinto.

No recomeço, Lawson manteve-se na frente mas Jehan Daruvala (Carlin) começava a sua recuperação e subia para terceiro, sendo promovido pouco depois a segundo com um problema no monolugar de Pourchaire a acabar com a sua corrida, trazendo novo VSC para a pista. Oscar Piastri (Prema) e Christian Lundgaard (ART) davam espetáculo na luta pelo quinto lugar, com Piastri a levar a melhor e a atacar de seguida Shwartzman. Na frente Daruvala tentava tudo para passar Lawson, mas não teve argumentos para tal e no final o neozelandês venceu na sua primeira corrida na F2. Daruvala foi segundo e Beckmann terceiro.

Ainda hoje teremos a segunda corrida do dia às 16:40