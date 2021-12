F2: Jack Doohan e Felipe Drugovich em destaque nos últimos testes do ano | AutoSport

A época de F2 terminou hoje, último dia de testes do ano. Foram três dias de trabalho em pista, já a preparar a nova época e depois de muitas voltas dadas, dois nomes destacaram-se.

Jack Doohan, filho de Mick Doohan (cinco vezes campeão de MotoGP) participou este ano a tempo inteiro na F3 e fez as duas últimas jornadas do ano na F2 e parece estar a ambientar-se bem a categoria. O jovem australiano esteve sempre no topo da tabela de tempos combinados do dia, numa amostra de que pode ser competitivo na antecâmara da F1. Também o brasileiro Felipe Drugovich, que já competiu este ano na F2 (UNI Virtuosi), testou com a MP Motorsport e também andou sempre nos primeiros lugares. Destaques para as presenças de muitos estreantes, como o campeão Dennis Hauger, Frederik Vesti (ligado à Mercedes), Olli Caldwell, Logan Sargeant (que testou pela Williams) e o regresso à F2 de Juan Manuel Correa, que depois do terrível acidente em Spa, que o deixou quase sem uma perna ( e que tirou a vida a Anthoine Hubert) está de volta, após uma espantosa recuperação.

Fica assim concluída a época de F2 2021. A próxima época promete ainda mais ação em pista.