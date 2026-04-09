F2: Já há datas para as provas que substituem corridas do Médio Oriente

O campeonato de Fórmula 2 vai compensar o cancelamento das rondas no Bahrein e na Arábia Saudita com a inclusão de duas novas provas, em Miami e Montreal, mantendo o número de corridas inicialmente previsto.

As novas rondas estão agendadas para Miami, entre 1 e 3 de maio, e para Montreal, entre 22 e 24 de maio, coincidindo com os respetivos fins de semana de Fórmula 1, como habitualmente. Esta solução evita que o campeonato fique com menos duas provas e elimina o intervalo significativo que existiria entre a etapa da Austrália e o arranque da fase europeia, previsto para junho, no Grande Prémio do Mónaco.

Bruno Michel destacou que a expansão para a América do Norte era um objetivo antigo da categoria, sublinhando que esta solução permite retomar a atividade rapidamente e proporciona um novo desafio para equipas e pilotos, com a expectativa de corridas competitivas em ambos os circuitos.

A FIA sublinhou ainda que continua atenta à situação no Médio Oriente, demonstrando preocupação com as pessoas afetadas, e reafirmou a intenção de regressar ao Bahrein e à Arábia Saudita assim que as condições o permitam.

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