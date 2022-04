F2, Imola: Théo Pourchaire vence corrida acidentada | AutoSport

Théo Pourchaire (ART Grand Prix) conquistou a vitória na corrida principal do campeonato FIA de Fórmula 2, depois de vários dos seus adversários terem abandonado, ou devido a toque com outros pilotos ou por erros próprios.

Enzo Fittipaldi (Charouz Racing System) e Ralph Boschung (Campos Racing) subiram ao pódio na corrida.

Num arranque caótico, Dennis Hauger (Prema) e Jack Doohan (Virtuosi) bateram e ficaram ambos de fora do resto da corrida. Enquanto isso, Roy Nissany (DAMS) subia do sexto posto para a liderança do pelotão à chegada a Tamburello.

Nissany liderou durante grande parte da corrida, até Jüri Vips (Hitech GP) cometer um erro na chicane Villeneuve e bater nas proteções do traçado. Nessa altura Nissany parou para troca de pneus e Jehan Daruvala (Prema) ficou na frente do pelotão.

Nissany, que estava em boas condições de vencer a corrida, já que mantinha a primeira posição entre os pilotos que já tinham parado, cometeu um erro idêntico a Vips e bateu em Rivazza, ficando de fora de prova. Ficou Pourchaire na melhor posição para levar de vencida a corrida principal.

Pourchaire venceu a corrida atrás do Safety Car, que entrou devido ao acidente de Liam Lawson (Carlin) nas voltas finais, uma situação que não beneficiou Felipe Drugovich (MP Motorsport) que esperou pelas últimas voltas para fazer a paragem obrigatória. Enquanto Drugovich terminou no 10º posto, o seu compatriota Enzo Fittipaldi subiu ao pódio no segundo lugar, tendo partido do 15º posto.

Pos Piloto Equipa Tempo 1 Théo Pourchaire ART Grand Prix 1:01:56.611s 2 Enzo Fittipaldi Charouz Racing System +0.388s 3 Ralph Boschung Campos Racing +0.729s 4 Clement Novalak MP Motorsport +1.497s 5 Ayumu Iwasa DAMS +1.806s 6 Frederik Vesti ART Grand Prix +2.122s 7 Logan Sargeant Carlin +2.592s 8 David Beckmann Charouz Racing System +3.229s 9 Jehan Daruvala Prema +4.191s 10 Felipe Drugovich MP Motorsport +4.396s 11 Marino Sato Virtuosi +4.893s 12 Jake Hughes Van Amersfoort Racing +5.044s 13 Marcus Armstrong Hitech GP +6.287s 14 Olli Caldwell Campos Racing +6.745s 15 Richard Verschoor Trident +7.271s 16 Calan Williams Trident +7.763s 17 Amaury Cordeel Van Amersfoort Racing +1:21.403s DNF Liam Lawson Carlin DNF Roy Nissany DAMS DNF Juri Vips Hitech GP DNF Jack Doohan Virtuosi DNF Dennis Hauger Prema