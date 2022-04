F2, Imola: Ralph Boschung foi o mais rápido no treino | AutoSport

Ralph Boschung (Campos Racing) liderou a tabela de tempos do treino livre do campeonato FIA de Fórmula 2 que tinha sido adiado, com o tempo de 1:41.996s. A sessão foi marcada pelos períodos de bandeiras vermelhas que limitou o número de voltas completadas.

Apenas cinco minutos depois do início da sessão e teve lugar o primeiro período de bandeiras vermelhas. Marcus Armstrong (Hitech GP) bateu no complexo de Acque Minerali e deu por terminada o seu treino. A sessão foi retomada, mas nenhum piloto tinha ainda completado mais que três voltas quando Logan Sargeant (Carlin) ter feito um pião em Rivazza e ficou preso na gravilha. Jüri Vips (Hitech GP) e Boschung estavam na liderança da tabela de tempos

Nos últimos cinco minutos, Boschung melhorou o seu tempo e passou para o primeiro lugar, enquanto Vips não conseguiu recuperar a liderança. Boschung antecipou ainda o final da sessão, depois de um pião em Tamburello que resultou na terceira bandeira vermelha. Como faltavam poucos minutos para o fim do treino, a direção de corrida deu por concluído o treino.

Top 10: