F2, Imola: Meteorologia provoca adiamento de treinos e alteração no programa | AutoSport

Os treinos de Fórmula 2 em Imola tiveram que ser adiados porque a pista não apresentava condições para se proceder à realização da sessão com o piso muito molhado, isto depois do treino da Fórmula 3 ter terminado mais cedo pelo mesmo motivo.

A Fórmula 1 deve estar em pista dentro de menos de uma hora. O pior cenário para as equipas seria se treino livre fosse cancelado devido às condições e tivessem de ir direto para a qualificação sem qualquer preparação.

Entretanto a Fórmula 2 já alterou o programa para o dia de hoje. A sessão de treinos começa às 14h00 (em Portugal continental) e a qualificação às 17h30.