F2, Hungria: Josep María Martí e Leonardo Fornaroli foram os destaques do fim de semana

Martí resiste à pressão final e vence a Sprint Race em Budapeste

Josep María Martí conquistou a vitória na Sprint Race de Budapeste, somando o seu terceiro triunfo da temporada. O piloto da Campos Racing largou da pole position e conseguiu segurar uma forte investida final de Alexander Dunne, cruzando a meta em primeiro após um intenso duelo roda com roda nas últimas curvas da corrida.

Dunne terminou em segundo lugar, enquanto Jak Crawford, da DAMS Lucas Oil, garantiu o último lugar do pódio ao ultrapassar Arvid Lindblad na última volta.

Martí arrancou bem, mantendo a liderança, enquanto Dunne teve um arranque mais lento e perdeu o segundo lugar para Lindblad, permitindo um início de corrida com dobradinha da Campos. Mais atrás, Gabriele Minì colidiu com Roman Stanek e foi penalizado com 10 segundos, o que comprometeu a sua prova.

Lindblad tentou atacar a liderança na volta 8, mas Martí recuperou a posição com um belo cruzamento de trajetória. Esta luta aproximou Dunne e Victor Martins, com os cinco primeiros a entrarem todos na zona de DRS. Dunne passou para segundo na volta 19, aproveitando dificuldades de Lindblad, que também perdeu posições para Martins e depois para Crawford.

Na volta 22, o Safety Car foi acionado devido à paragem em pista de Sebastián Montoya. A corrida recomeçou na volta 26, e Browning ultrapassou Martins para quinto. Crawford, após várias tentativas, conseguiu finalmente ultrapassar Lindblad na última volta e subir ao pódio.

Na frente, Martí cometeu um pequeno erro na Curva 5, o que permitiu a Dunne aproximar-se e pressioná-lo até à meta. Apesar disso, o piloto espanhol defendeu bem e selou a vitória com autoridade.

Crawford ficou em terceiro, seguido de Lindblad em quarto, Luke Browning em quinto, Victor Martins em sexto, Leonardo Fornaroli em sétimo e Richard Verschoor a fechar os pontos em oitavo.

Leonardo Fornaroli vence corrida principal

Leonardo Fornaroli conquistou a sua primeira vitória numa corrida principal da Fórmula 2, liderando uma dobradinha da Invicta Racing com o colega de equipa Roman Stanek em segundo. Apesar de ter recebido uma penalização de 5 segundos por excesso de velocidade na via das boxes, Fornaroli geriu a corrida com mestria e garantiu também a sua terceira vitória consecutiva da temporada.

Stanek a manteve a liderança no arranque sobre Fornaroli e Jak Crawford. Após duas fases de Virtual Safety Car, várias trocas estratégicas aconteceram, com os pilotos a alternarem entre pneus macios e médios. Fornaroli beneficiou de uma boa paragem e regressou à pista à frente de Stanek.

Enquanto os pilotos em estratégias alternativas (como Lindblad e Martí) tentavam recuperar, Fornaroli destacava-se na frente. Crawford pressionou Stanek pelo segundo lugar, mas não conseguiu ultrapassá-lo, permitindo a Fornaroli escapar e construir uma vantagem de mais de 7 segundos.

No final, Stanek garantiu o segundo lugar, com Crawford a completar o pódio. Luke Browning terminou em quarto, seguido de Richard Verschoor em quinto. Arvid Lindblad resistiu a Dino Beganovic para ficar em sexto. Goethe foi oitavo, Dunne nono, e Josep María Martí fechou o top 10, conquistando o último ponto.