F2, Hungria: Dennis Hauger vence sprint | AutoSport

Dennis Hauger, da MP Motorsport, conquistou um triunfo tranquilo, garantindo a sua segunda vitória na temporada de 2023 da F2. Ayumu Iwasa conquistou pontos importantes na luta pelo título, ao reclamar o segundo lugar para a DAMS. Oliver Bearman fez uma ultrapassagem perto do fim sobre Théo Pourchaire para garantir o terceiro lugar para a PREMA Racing, enquanto o francês reduziu a liderança de Frederik Vesti, em quarto.

Hauger conseguiu agarrar o primeiro lugar logo no arranque quando levou a melhor sobre o polesitter, Kush Maini. Iwasa contornou o piloto da Campos Racing por fora na Curva 2 para assumir o segundo lugar, largando da quinta posição da grelha, enquanto Bearman se aproximava de Maini para ser o terceiro. Uma manobra oportunista por dentro na Curva 6 deu o lugar ao piloto da PREMA Racing.

Um comboio de DRS, do segundo ao 21º lugar, formou-se nas primeiras 10 voltas, enquanto todos tentavam poupar pneus para o final da corrida.

A formação terminou na 12ª volta, depois de um bloqueio de Clément Novalak na Curva 1 ter colocado o piloto da Trident em rota de colisão com Ralph Boschung. A colisão deixou ambos os pilotos fora da corrida e provocou um breve Safety Car Virtual enquanto o carro do piloto suíço era recuperado.

Hauger manteve-se na frente, mas a luta pelo último lugar do pódio aqueceu com Pourchaire e Bearman, com este a levar a melhor perto dom fim. Vitória tranquila de Hauger, com Iwasa no segundo lugar e Bearman num suado terceiro lugar.