F2: Hitech termina parceria com a Uralkali | AutoSport

É mais uma equipa que se afasta de qualquer ligação com a Rússia. A Hitech GP, equipa que compete na F2, F3, W Series, F3 asiática e F3 britânica terminou o acordo de patrocínio que tinha com a Uralkali, empresa de Dmitry Mazepin. Nikita Mazepin correu na Hitech em 2020 na F2 tendo feito também a F3 asiática com a mesma estrutura no ano anterior.

A equipa lançou um breve comunicado em que confirmou o fim da parceria com a empresa russa, afirmando que está “chocada e triste com a invasão da Ucrânia e desejamos para um fim rápido e pacífico do conflito.”