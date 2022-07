F2: Helmut Marko confirma que Red Bull não apoia Juri Vips | AutoSport

Juri Vips não está a ser apoiado pela Red Bull. Esta foi a confirmação dada por Helmut Marko, depois de Christian Horner ter dito que a Red Bull estava ainda a apoiar o jovem estónio.

“Cancelamos o nosso acordo com ele e isso dar-lhe-á sem dúvida tempo, para refletir”, disse Horner à Associated Press. “Todos, a dada altura, merecem uma segunda oportunidade, se conseguirem mostrar que aprenderam realmente com os seus erros. É um jovem e nós vamos apoiá-lo – mesmo que o seu acordo tenha sido rescindido – de uma perspetiva educativa e de saúde mental. Esperemos que aprenda com isso”.

No entanto Marko disse que a Red Bull cortou as ligações com o jovem:

“Quero ser claro”, disse Marko, à ORF Tirol. “Juri Vips já não recebe qualquer apoio da Red Bull. Tem de ser responsável pelas suas ações e, como resultado, a nossa cooperação terminou. Claro que as palavras não são motivo para destruir a carreira de um atleta talentoso”, disse Marko. “Especialmente porque ele pediu desculpa. Mas estas são tendências globais”, explicou ele.