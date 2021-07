F2: Guanyu Zhou vence corrida na partida | AutoSport

Guanyu Zhou venceu a corrida na largada, conseguindo sair na frente de Oscar Piastri. Este último ainda perdeu a segunda posição para Dan Ticktum e teve de lutar até à última curva com Richard Verschoor pelo 3º posto e mantém a liderança do campeonato. Robert Shwartzman fechou o top 5.

Oscar Piastri saiu da pole position para a corrida principal da F2 em Silverstone. O piloto da Prema conseguiu ontem passar para a frente do campeonato, com Guanyu Zhou a terminar o dia no quarto posto da classificação geral.

Filme da corrida:

Os dois pilotos saíram lado a lado na largada da corrida, mas Zhou foi melhor quando as luzes se apagaram e levou a melhor sobre Piastri. Dan Ticktum também saiu melhor que Richard Verschoor e subiu para 3º.

Até à volta 9, quando parou Ticktum, os lugares da frente não se alteraram. Piastri parou na volta seguinte a Ticktum, mas o homem da Prema foi mais lento na sua paragem e Ticktum aproveitou que tinha os pneus em melhor temperatura que Piastri para o ultrapassar depois deste sair do pit lane.

Depois dos homens da frente pararem, Juri Vips ainda não tinha parado e liderava, assim como Lirim Zendeli e Jehan Daruvala, que ocupavam os lugares restantes do pódio. Zhou seguia atrás e Ticktum tentava chegar ao piloto chinês, no 5º posto.

Christian Lundgaard teve muito azar na sua paragem. Quando se preparava para sair da box, o pneu esquerdo traseiro estava mal apertado e saltou. O piloto da ART foi penalizado com 10 segundos.

Na volta 20, Vips parou e deixou Daruvala na frente e Zhou no segundo posto, com Ticktum no terceiro posto e já com alguma vantagem para Piastri. Daruvala só parou na volta 24 e com isso, Zhou herdou o primeiro posto e podia agora, controlar o ritmo nas 5 voltas que faltavam, já que tinha mais de 4 segundos de vantagem para Ticktum.

Juri Vips, que teve uma estratégia alternativa, conseguiu nas voltas finais ultrapassar Theo Pourchaire e subir ao 7º posto. Roy Nissany fez um pião na volta 26 e perdeu várias posições, regressando à pista em 16º.

Nas voltas finais, a luta pelo último degrau do pódio assumiu o protagonismo na corrida, com Verschoor e Piastri, com este último a defender como podia. Esta luta durou até à última curva da corrida, com vantagem para Piastri.