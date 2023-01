F2: Grelha completa para 2023 | AutoSport

A grelha para a época 2023 de Fórmula 2 está completa. Jehan Daruvala foi o último nome a ser anunciado, tendo assinado pela MP Motorsport, equipa que levou Felipe Drugovich ao título.

Está assim fechada a grelha para a época deste ano, recheada de jovens talentos, que podem dar que falar no futuro

A MP Motorsport apresenta um alinhamento de luxo com Jehan Daruvala, experiente piloto de F2 e Dennis Hauger (Red Bull), o campeão de F3 de 2021. Enzo Fittipaldi (Red Bull) e Zane Maloney (Red Bull)formam a dupla da Carlin, com muitas esperanças depositadas em Maloney. A ART apresenta uma dupla 100% francesa, com dois grandes talentos. Théo Pourchaire (Alfa Romeo), apontado à F1 e esteve na luta pelo título com Drugovich em 2022 e Victor Martins (Alpine), o campeão de F3 de ascendência portuguesa. A Prema terá Frederik Vesti (Mercedes) e Ollie Bearman (Ferrari), mais um jovem talento vindo da F3. A Hitech GP apresenta um alinhamento apenas com estreantes com os entusiasmantes Jak Crawford (Red Bull) e Isack Hadjar (Red Bull). Do lado da DAMS, Ayumu Iwasa (Red Bull) irá continuar a mostrar o seu potencial, ao lado de Arthur Leclerc (Ferrari), irmão de Charles. Jack Doohan (Alpine) vai continuar com a Virtuosi Racing, agora ao lado de Amaury Cordeel. Roy Nissany vai para a sua quinta época na F2 e terá ao seu lado Brad Benavides na nova equipa na grelha, PHM Racing by Charouz. A Tridente assinou com Roman Staněk e com o promissor Clément Novalak. Do lado da Van Amersfoort Racing, Richard Verschoor é a cara nova e Juan Manuel Correa representa a equipa depois de já ter corrido no ano passado com a estrutura neerlandesa. Por fim, a espanhola Campos terá Kush Maini e Ralph Boschung.

Se tivermos de escolher nesta fase precoce do ano as potenciais estrelas para este ano, as escolhas serão Hauger, Pourchaire, Doohan e Iwasa. Maloney, Martins, Hadjar, Stanek e Leclerc são excelentes adições, mas o primeiro ano na F2 costuma ser duro e são poucos os casos em que o primeiro ano permitiu aos pilotos mostrarem todo o seu potencial. Mas esta é uma grelha preenchida de estrelas do futuro.