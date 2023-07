F2, Grã- Bretanha: Frederik Vesti e Victor Martins triunfam | AutoSport

As estrelas da F2 mostraram-se ao público de Silverstone, num fim de semana duro, pelas condições meteorológicas que foram sempre atirando novos desafios aos jovens pilotos.

Na qualificação, Victor Martins conquistou a sua terceira pole de F2 em 2023, durante uma sessão encurtada em Silverstone, em que vimos duas bandeiras vermelhas, o que encurtou o tempo útil em pista. 1:39.832 foi o tempo marcado por Victor Martins (ART Grand Prix), que lhe deu a pole, à frente de Kush Maini (Campos Racing)e de Ayumu Iwasa (DAMS). Frederik Vesti (Prema) foi décimo e ficou com a pole para a corrida Sprint.

Na corrida sprint, Vesti liderou a corrida de fio a pavio e conquistou a vitória de forma clara, numa prova também encurtada devido à chuva. Theo Pourchaire (ART Grand Prix) acabou por conquistar o segundo lugar depois de uma excelente corrida e Jack Doohan (Virtuosi Racing) completou o top 3.

Na corrida principal, Victor Martins aproveitou a pole para vencer, numa corrida atribulada, com três períodos de Safety Car. Martins ainda teve de superar uma penalização de cinco segundos por ter ultrapassado Iwasa no arranque, o que lhe permitiu manter a liderança. Mas isso não impediu o frances de conseguir a vitória, com a companhia no pódio de Zane Maloney e Theo Pourchaire.

Nas contas do campeonato, Vesti lidera com 135 pontos, seguido de Poourchaire (129) e Iwasa (111)