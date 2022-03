F2, GP do Bahrein: Theo Pourchaire vence corrida louca | AutoSport

Se é isto o que a F2 tem reservado para nós durante esta época 2022, vamos ter uma temporada louca. A primeira corrida principal do ano teve um pouco de tudo, com grandes prestações, jogadas estratégicas, toques e (muitos) erros nas paragens nas boxes. Theo Pourchaire foi o piloto que melhor geriu tudo o que aconteceu na corrida e venceu a prova.

Jake Doohan largou da pole mas teve um mau arranque, tal como Pourchaire, com Juri Vips e Ralph Boschung a assumirem os primeiros lugares, com vantagem para Vips que parecia decidido a conseguir uma vitória.

Marcus Armstrong, Calan Williams e Olli Caldwell destacavam-se por terem conseguido recuperar muitas posições no arranque mas a estrela era mesmo Ayumu Iwasa, largando de último, foi subindo até chegar ao top 10.

O primeiro safety car do dia foi motivado pelo pião de Frederik Vesti que ficou parado na pista, reagrupando o pelotão. Isso não motivou grandes mudanças na frente, mas as paragens nas boxes mudaram a face da corrida. Vips parou para trocar de pneus, mas uma falha no macaco hidráulico fez o piloto estónio perder muito tempo e atirou por terra a possibilidade de vitória. Pourchaire e Doohan estavam ainda na luta, quando Doohan saiu das boxes, depois da troca de pneus, entrou em luta direta com Pourchaire. O duo não evitou o toque e o pole sitter ficou com a asa danificada, sendo obrigado a regressar às boxes. Quem aproveitou foi Liam Lawson que assumiu o segundo lugar. Atrás, além de Iwasa, também o estreante Dennis Hauger dava nas vistas com uma espetacular ultrapassagem a Roy Nissany. Mas a corrida ainda ia dar mais uma cambalhota.

A apenas cinco voltas do fim, uma batalha entre cinco carros acabou com Enzo Fittipaldi a tocar e a atirar Richard Verschoor em pião, obrigando a nova entrada do Safety Car. Várias equipas tentaram tirar partido disso, com paragens nas boxes, mas em alguns casos a decisão revelou-se desastrosa com Hauger e Williams a arrancarem sem que todas as rodas fossem devidamente apertadas, pelo que ficaram apenas com três rodas montadas.

No meio de todo este caos, Pourchaire mantinha-se na frente da corrida e viu a bandeira de xadrez em primeiro, seguido de Lawson e Vips que ainda conseguiu recuperar até chegar ao pódio. Pourchaire é o primeiro líder do ano no campeonato e o jovem piloto que foi considerado para um lugar na Alfa Romeo começa da melhor forma o ano.

Pos Piloto Equipa Tempo 1 Theo Pourchaire ART Grand Prix 1h01m54.454s 2 Liam Lawson Carlin +0.925s 3 Juri Vips Hitech GP +1.714s 4 Ralph Boschung Campos Racing +3.863s 5 Marcus Armstrong Hitech GP +4.606s 6 Felipe Drugovich MP Motorsport +5.722s 7 Logan Sargeant Carlin +6.539s 8 Roy Nissany DAMS +7.256s 9 Jake Hughes Van Amersfoort Racing +8.008s 10 Jack Doohan Virtuosi +8.854s 11 Enzo Fittipaldi Charouz Racing System +10.074s 12 Marino Sato Virtuosi +11.353s 13 Amaury Cordeel Van Amersfoort Racing +12.704s 14 Jehan Daruvala Prema +14.361s 15 Cem Bolukbasi Charouz Racing System +15.965s 16 Ayumu Iwasa DAMS +31.170s 17 Olli Caldwell Campos Racing +1 lap Ret Calan Williams Trident Ret Dennis Hauger Prema Ret Richard Verschoor Trident Ret Clement Novalak MP Motorsport Ret Frederik Vesti ART Grand Prix

Classificação do campeonato

1 Pourchaire 25

2 Lawson 24

3 Vips 18

4 Boschung 17

5 Drugovich 12

6 Verschoor 10

7 Armstrong 10

8 Sargeant 9

9 Daruvala 8

10 Nissany 4