F2, Gabriel Bortoleto: “Este título é para todos os brasileiros”

Gabriel Bortoleto conseguiu repetir o feito de Charles Leclerc, George Russell, Nyck de Vries, Mick Schumacher, Oscar Piastri, Felipe Drugovich, Theo Pourchaire, conquistando o título de F2. Depois de conquistar o título de F3 na sua época de estreia, carimba o título de F2, também na época de estreia.

Carregando as cores do Brasil, que são também as cores do seu herói, Ayrton Senna, Bortoleto falou quase como Senna falava, realçando que a sua conquista é mais do Brasil do que sua. Inicialmente em inglês, Bortoletto falou da dimensão da sua conquista e das suas sensações:

“É a melhor sensação do mundo. Não consigo explicar o que sinto agora, é tanta adrenalina, tanta felicidade. Toda a gente está aqui para me apoiar. A minha família, os meus patrocinadores, o Brasil inteiro a assistir, a acordar às 6 da manhã. E eu devolvi-lhes a felicidade nas manhãs de domingo”.

“Para mim, é um sonho ganhar a F2, depois da F3, como estreante, é simplesmente fantástico. Estava tão concentrado em ganhar a corrida. Não percebi e perguntei ao meu engenheiro onde estava o Isack [Hadjar]. Eu estava noutro nível. Estava apenas concentrado em apanhar o Victor [Martins] e depois o Joshua [Dürksen] e… sim, conseguimos. Quase apanhei o Joshua no final, mas parabéns a ele pela vitória e estamos felizes por ganhar o campeonato”.

“É simplesmente fantástico, não podia pedir mais. Quando se pensa na carreira de sonho antes de entrar na F1. Consegui tudo o que queria. Ganhei a F3 na época de estreia, a F2 na época de estreia e no próximo ano vou para a F1. É a melhor sensação de sempre. Estou muito orgulhoso e agradeço a todos os que me apoiaram este ano, na Invicta, na McLaren, a todas as pessoas que estiveram na pista e fora da pista a ajudar-me, a apoiar-me. Sou parte deste jogo, mas não sou tudo. Sou mais uma percentagem deste feito.”

No final, já em português, falou para os seus compatriotas, deixando uma mensagem forte:

“Muita gente desconfiou que eu não ia conseguir quando eu estava na FRECA. Ganhei as F3 e F2 seguidas, e isso mostra que o brasileiro nunca desiste, nós temos muita resiliência. Somos um povo que supera qualquer barreira. Então, obrigado a todos os brasileiros e a todos os que me ajudam e apoiam nas redes sociais, quando me veem na rua. Esse título é para vocês, mais para vocês o que para mim mesmo. Porque é isso mostra o quão o Brasil é forte e eu vou voltar a representar vocês na Fórmula 1”.