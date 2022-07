F2, França: Theo Pourchaire penalizado na corrida 1, Drugovich sobe ao pódio | AutoSport

Theo Pourchaire foi penalizado pela manobra de ultrapassagem a Marcus Armstrong. O piloto francês forçou a passagem sobre o neozelandês que era terceiro na corrida e que devido ao toque com Pourchaire, caiu na classificação. Pourchaire foi penalizado com cinco segundos (mais um ponto da sua licença), adicionados ao seu tempo final, o que promoveu Felipe Drugovich ao terceiro lugar, aumentando a sua liderança no campeonato.

Outros pilotos foram penalizados com a mesma pena por infrações semelhantes. Antes de ser empurrado por Pourchaire, Armstrong forçou a partida de Jehan Daruvala enquanto lutava pelo segundo lugar, e Juri Vips forçou mais tarde o seu colega de equipa do GP Hitech, Armstrong, a sair de pista mas na curva 15. Com as penalizações, passam de nono e sexto nos resultados para 14º e 11º, custando a Vips três pontos e promovendo o Sargeant para uma posição de pontuação.

Enzo Fittipaldi, teve um toque com Roberto Merhi na Curva 8, e foi-lhe atribuída uma penalização de cinco lugares na grelha de partida para a corrida de hoje, o que significa que largara do 17º lugar na grelha, com dois pontos de penalização.