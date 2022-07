F2, França: Logan Sargeant fez a pole e mantém a excelente forma | AutoSport

Logan Sargeant foi o homem mais rápido da qualificação para as corridas da F2 em Paul Ricard,. O piloto da Carlin mantém assim o nível, pois tem sido um dos melhores nas últimas corridas.

Sargeant começou bem a qualificação, colocando-se à frente de Ayumu Iwasa e de Theo Pourchaire. Jack Doohan também andava por perto mas viu o seu melhor tempo eliminado por limites de pista, sendo a primeira tentativa boa o suficiente para o quinto lugar.

A sessão não correu bem a Enzo Fittipaldi e Dennis Hauger, com os dois jovens pilotos a enfrentarem problemas técnicos nos seus monolugares. Hauger ficou mesmo parado em pista e motivou a interrupção da sessão.

No recomeço, Felipe Drugovich foi o mais rápido, com Frederik Vesti a destronar o líder do campeonato. Mas seria Iwasa a suplantar a concorrência e a colocar-se no topo, até que Sargeant terminou com a “brincadeira” e voltou a fazer o melhor tempo, que acabaria por lhe dar a pole. Jehan Daruvala, que testou com a McLaren em Portimão, fez o décimo tempo e largará da pole para a primeira corrida de amanhã, agendada para as 8 e 35 da manhã.