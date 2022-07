F2, França: Liam Lawson vence corrida 2, após boa recuperação | AutoSport

Liam Lawson foi o vencedor da corrida 1 de F2 em Paul Ricard. O piloto da Red Bull Junior Team teve um mau arranque mas fez uma recuperação notável e acabou no primeiro lugar do pódio. Jehan Daruvala foi segundo e Theo Pourchaire foi terceiro, mas a manobra que possibilitou o pódio foi colocada sob investigação.

Lawson teve um péssimo arranque e perdeu o segundo lugar para Marcus Armstrong, enquanto Daruvala escapava da confusão, tendo largado da pole. Lawson teve de se defender de Felipe Drugovich, o que conseguiu, mantendo o terceiro posto. A partir daí, o australiano iniciou uma excelente remontada passando por Armstrong na volta 4. Lawson estava focado em aproximar-se de Daruvala até que perto do meio da prova, Enzo Fittipaldi perdeu o controlo do carro (ele que teve de largar das boxes pois o seu carro foi abaixo na volta de lançamento, tal como aconteceu a Richard Verschoor e Clement Novalak) numa luta com Roberto Merhi e acabou por ficar parado em pista depois de um contacto com Amaury Cordeel, o que motivou a entrada do Safety Car.

No recomeço da prova, Daruvala aguentou a pressão de Lawson, mas foi sol de pouca dura, uma vez que o indiano não conseguiu segurar o primeiro lugar por muito mais tempo. Lawson passou para a frente da corrida de onde nunca mais saiu até ver a bandeira de xadrez. Mais atrás, Daruvala estava pressionado por Armstrong, mas uma tentativa de ultrapassagem falhada, permitiu a aproximação de Pourchaire, que atacou Armstrong. Este duo não evitou o contacto, com prejuízo para o neozelandês, com Pourchaire a herdar o terceiro lugar, numa manobra forçada. Drugovich seguia as incidência com atenção, mas sem arriscar em demasia, mantendo-se no quarto lugar.

A corrida chegou ao fim pouco depois, com Lawson a ser o grande vencedor, seguido de Daruvala que teve a sorte da corrida quando aguentou o ataque de Armstrong e este teve o incidente com Pourchaire. O francês acabou por festejar o pódio perante o seu público.