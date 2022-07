F2, França: Ayumu Iwasa vence corrida 2 | AutoSport

Ayumu Iwasa da DAMS foi o vencedor da segunda corrida do fim de semana em F2. O piloto japonês do programa de jovens da Red Bull dominou toda a prova e não teve concorrência à altura.

Logan Sargeant, pole sitter, largou mal e caiu para terceiro e quem lucrou foi Jack Doohan que subiu de quarto a primeiro, seguido de Ayumu Iwasa. O japonês não demorou muito a atacar Doohan e passou para a frente da corrida ainda na primeira volta. Marcus Armstrong sofreu um toque que o deixou fora de luta, num fim de semana negro para o jovem. O Safety Car foi chamado a intervir, com o carro de Marino Sato também parado (problemas mecânicos). No recomeço, Iwasa estava na frente de Doohan, Sargeant, Frederik Vesti e Theo Pourchaire. Iwasa afastou-se de Doohan e manteve a liderança.

A paragem de Logan Sargeant para trocar de pneus correu muito mal, com o seu motor a calar-se, com o piloto americano a ficar parado na box. Vesti herdava o terceiro lugar.

Depois da troca obrigatória de pneus, Iwasa manteve-se na frente da corrida, mas Pourchaire ganhou um lugar a Doohan, com o top 3 perseguido de perto por Vesti. Na volta 20, Doohan atacou Pourchaire, mas perdeu o controlo do carro e fez um pião, caindo para o quarto lugar, Pourchaire ficava com o segundo posto e Vesti com o terceiro. O top 3 parecia definido e a luta mais intensa era entre Doohan e Felipe Drugovich que queria chegar ao quarto lugar. O brasileiro passou Doohan e instalou-se no quarto posto. Richard Verschoor foi obrigado a parar na última volta com um problema no seu monolugar, mas nada que incomodasse Iwasa, que cruzou a linha de meta em primeiro lugar, seguido do homem da casa Pourchaire e no último lugar do pódio ficou Vesti, aguentando o ataque final de Drugovich.