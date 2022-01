F2/F3: Red Bull coloca jovens promessas nos campeonatos de iniciação | AutoSport

Depois de um período de menor produtividade, a “fábrica de talentos” da Red Bull parece estar novamente a laborar a todo o vapor, com mais uma fornada de jovens pilotos a mostrarem as suas capacidades. A estrutura austríaca já anunciou a colocação dos seus pilotos nos campeonatos de iniciação e na F2 teremos cinco pilotos com o apoio da marca.

O estónio Juri Vips fará uma segunda temporada na F2 com a Hitech GP. O neozelandês Liam Lawson passará da Hitech para a Carlin, equipa onde militou Yuki Tsunoda na F2. O indiano Jehan Daruvala, permanecerá na F2 por uma terceira temporada, mas deixa Carlin após dois anos para se juntar à PREMA, a equipa que ajudou Mick Schumacher e Oscar Piastri a conquistar os títulos em 2020 e 2021, respectivamente. O norueguês Dennis Hauger completa um alinhamento da equipa júnior da PREMA, depois de vencer o campeonato de F3, esperando-se muito deste jovem talento A completar a lista de cinco pilotos da Red Bull na grelha F2 estará o piloto Honda, Ayumu Iwasa, que correrá com a DAMS após uma temporada bem sucedida na F3.

A Red Bull também colocou três pilotos na F3, com Jak Crawford, americano de 16 anos, a deixar Hitech para substituir Hauger na PREMA. Jonny Edgar, de 17 anos, trocará a Carlin pela Trident, vencedora do título das equipas de 2021 em F3. O piloto franco-argelino Isack Hadjar é a novidade do terceiro escalão, assinando com Hitech. O jovem de 17 anos terminou em quinto lugar no Formula Regional European Championship.