F2 / F3: Presença em Melbourne garantida a partir de 2023 | AutoSport

Na sequência do anúncio de hoje da Fórmula Um de que o Grande Prémio da Austrália ficará em

Melbourne até 2035, os promotores da Fórmula 2 e da Fórmula 3 anunciaram que, a partir de 2023, ambos os campeonatos contarão com o Circuito Albert Park em Melbourne nos seus calendários, sujeitos à aprovação do Conselho Mundial do Desporto Automóvel.

Os calendários completos da Fórmula 2 e da Fórmula 3 de 2023 serão fornecidos em devido tempo,

também sujeito à aprovação da WMSC.

O CEO da FIA Fórmula 2 e Fórmula 3 Bruno Michel comentou: “Estou extremamente satisfeito por

adicionar Melbourne aos calendários F2 e F3 a partir de 2023. Melhora ainda mais o aspeto internacional de ambos os nossos campeonatos, fazendo-os correr num novo continente. É também mostra que cada vez mais circuitos acreditam que F2 e F3 são um valor acrescentado para a experiência do Grande Prémio de Fórmula 1, mostrando a próxima geração de pilotos”.