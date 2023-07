F2/F3: Os vencedores das corridas sprint | AutoSport

Depois de ontem as jovens estrelas da F2 e da F3 terem feito as qualificações, hoje regressaram à pista de Red Bull Ring, na Áustria para as corridas sprint. Paul Aron (F3) e Jak Crawford (F2) foram os vencedores do dia.

Na qualificação de ontem da F2, foi Victor Martins a fazer a pole na qualificação de ontem, com Jak Crawford a ficar com o décimo posto e a pole para a grelha invertida da corrida sprint de hoje. Crawford aproveitou a posição privilegiada de largada para vencer a corrida de hoje, em condições difíceis.

Top 10 – F2

Pos Piloto Equipa Tempo 1 Jak Crawford Hitech GP 39m36.231s 2 Victor Martins ART Grand Prix +2.286s 3 Clement Novalak Trident +3.910s 4 Isack Hadjar Hitech GP +4.366s 5 Juan Manuel Correa Van Amersfoort Racing +9.524s 6 Roman Stanek Trident +10.175s 7 Dennis Hauger MP Motorsport +10.628s 8 Jack Doohan Virtuosi Racing +11.401s 9 Ollie Bearman Prema +12.458s 10 Frederik Vesti Prema +12.923s

Em F3, foi Gregorie Saucy a ficar com a pole, sendo que Pepe Marti, com o 12º tempo, ficou com a pole para a corrida sprint de hoje, com grelha invertida. Paul Aron fez uma excelente corrida e recuperou do oitavo até a vitória, numa pista molhada, com a exigência no máximo.

Top 10 F3