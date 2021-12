F2/F3: O nosso top 5 das jovens promessas | AutoSport

2021 foi um ano onde vários jovens pilotos se mostraram ao mundo, ou comprovaram o seu enorme talento. Vimos novos diamantes em bruto a surgir nas categorias de iniciação da F1 (F3 e F2) que evidenciaram um talento tremendo e que poderão dentro de pouco tempo “exigir” um lugar na F1. Escolhemos o nosso top 5:

#5 – Théo Pourchaire

O francês está ligado à Alfa Romeo e até esteve na calha para entrar na F1, mas o jovem fez este ano a sua estreia na F2 e, segundo Fred Vasseur não tem maturidade suficiente para a F1. Mas o que mostrou na F2 foi suficiente para deixar entusiasmado quem o viu. No primeiro ano na F2 conquistou duas vitórias, uma pole e três pódios, terminando o ano em quinto lugar. Mostra ainda alguma irregularidade mas o talento é óbvio e tem tudo para ter sucesso.

#4 – Liam Lawson

O neozelandês fez a sua estreia na F2 este ano e não teve uma época particularmente impressionante mas deu nas vistas no DTM onde lutou pelo título até à última corrida que também teve a sua dose de polémica. Juntou às três vitórias no DTM (10 pódios : vice-campeão), uma vitória na F2 e três pódios. É uma aposta da Red Bull que depois de alguns anos de “seca” volta a ter grandes talentos no seu programa de jovens pilotos. Lawson tem tudo para ser uma referência.

#3 – Jack Doohan

Dizem que “filho de peixe sabe nadar”. Neste caso o ditado popular até se pode aplicar, embora com alguma adaptação. Mick Doohan tornou-se numa lenda do MotoGP mas o seu filho dá nas vistas nas quatro rodas. Sagrou-se vice-campeão na F3 (quatro vitórias, sete pódios) e superou outros pilotos que também mereciam estar nesta lista. Doohan já testou e correu com um monolugar de F2 em Abu Dhabi e deixou boas indicações para o futuro.

#2 -Dennis Hauger

Hauger foi dos jovens pilotos que mais nos impressionou este ano. A foram como “limpou” a F3 foi digna de nota e o talento do jovem da Red Bull é inquestionável. Com quatro vitórias e nove pódios, fez da regularidade o seu maior trunfo e mostrou uma maturidade competitiva assinável nas últimas corridas do ano. Se há “miudo” que nos entusiasma para o futuro é este norueguês que tem muito para dar e tem tudo para ser uma estrela.

#1 – Oscar Piastri

É quase criminoso que este piloto australiano não tenha lugar na F1 em 2022. O jovem da Alpine mostrou que está pronto para outros voos, mas tem neste momento todas as vagas tapadas. Com seis vitórias e 11 pódios, foi o justo campeão de 2021 da F2, na sua época de estreia, depois de ter sido campeão na F3, no ano passado. Piastri é um caso sério, daqueles que vai dar muito que falar. Merecia estar no próximo ano na F1, mas terá de esperar mais um pouco para ter a sua oportunidade.

Menções honrosas:

Clément Novalak, Frederik Vesti e até Victor Martins mostraram talento na F3 embora Martins tenha cometido demasiados erros e Vesti tenha mostrado um pouco menos do que se esperava. Na F2 Jüri Vips já mostrou pormenores interessantes, tal como Jehan Daruvala e Robert Shwartzman não mostrou o que se esperava dele este ano, apesar de ter terminado a época no segundo posto. Por fim, destacamos Dan Ticktum. O jovem britânico tem talento, tem velocidade mas a sua mentalidade e postura não ajudam. Ticktum não evita polémicas, diz o que pensa e nem sempre da melhor forma e por isso já foi dispensado da Red Bull e da Williams. Um talento que agora vai para a Fórmula E mostrar o que pode e deve fazer.