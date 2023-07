F2/F3, Áustria: Os vencedores das corridas principais | AutoSport

Os jovens da F3 e F2 deram espetáculo nas primeiras corridas do dia neste domingo de festa em Red Bull Ring, na Áustria. Zak O’Sullivan e Richard Verschoor foram os pilotos que mais se destacaram, vencendo as corridas principais dos respetivos campeonatos.

Na F3, a luta pela vitória foi intensa e o pole sitter não conseguiu manter-se na frente com um contacto com Paul Aron. Zak O’Sullivan surgiu na luta com Gabriel Bortoleto, Franco Colapinto e Sebastian Montoya. Mas com Colapinto e Montoya a não evitarem o contacto, a luta final foi entre O’Sullivan e Bortoleto, sorrindo ao piloto da academia Williams.

Top 10 F3

Pos Piloto Equipa Tempo 1 Zak O’Sullivan Prema 37m59.535s 2 Gabriel Bortoleto Trident +0.844s 3 Caio Collet Van Amersfoort Racing +1.696s 4 Franco Colapinto MP Motorsport +2.458s 5 Dino Beganovic Prema +4.460s 6 Jonny Edgar MP Motorsport +4.723s 7 Christian Mansell Campos Racing +5.296s 8 Hugh Barter Campos Racing +5.676s 9 Sophia Floersch PHM by Charouz +6.230s 10 Sebastian Montoya Hitech GP +8.814s

Na F2, a corrida foi igualmente dramática, com Victor Martins a não conseguir manter-se na pole onde começou a corrida. A corrida teve um Safety Car perto do fim que mudou a face da corrida, com jogadas estratégicas que promoveram Ayumu Iwasa, Frederik Vesti e Verschoor aos primeiros lugares, numa luta intensa que acabou por sorrir a Verschoor.

Top 10 F2