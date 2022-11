F2: Dennis Hauger troca PREMA Racing por MP Motorsport em 2023 | AutoSport

O piloto da Red Bull Junior Team Dennis Hauger vai passar a competir no Campeonato FIA de Fórmula 2 na MP Motorsport em 2023, deixando a PREMA Racing para o seu segundo ano na competição.

A época de estreia de Hauger na Fórmula 2 foi de altos e baixos e atualmente está no 11º lugar da classificação com 98 pontos, faltando apenas a ronda em Yas Marina. Depois de garantir o seu primeiro pódio durante a Corrida Sprint de Imola, triunfou nas suas primeiras corridas em Monte Carlo e Baku, antes de regressar ao pódio em Zandvoort.

“Estou realmente entusiasmado por me juntar à MP Motorsport para mais um assalto ao Campeonato FIA de Fórmula 2”, disse Hauger. “A MP tem sido a revelação desta temporada, consistentemente com um grande carro para cada ronda da temporada. Reconhecemos isso, e é uma notícia maravilhosa que temos sido capazes de fazer este negócio resultar. Estou ansioso por trabalhar com a equipa, começando no teste de Abu Dhabi, que espero que seja o início de arranque para uma temporada 2023 muito bem sucedida”.

Tendo levado Felipe Drugovich ao título do Campeonato de pilotos em 2022 de forma espetacular, a MP Motorsport estará ansiosa por manter os seus níveis de desempenho no próximo ano. A equipa neerlandesa terá Hauger no seu monolugar durante os três dias de testes de pós-temporada em Abu Dhabi, de 23 a 25 de novembro.

Ao entrar nesta temporada como o atual campeão da Fórmula 3, Hauger já tem cinco anos de experiência em monolugares. Desde a sua estreia na F4 britânica, em 2018, conquistou o título italiano de F4 no ano seguinte com 12 vitórias e 16 pódios, ao mesmo tempo que terminou em segundo lugar na F4 alemã. Subindo para F3 em 2020, mudou-se para a PREMA para a sua segunda temporada e somou quatro vitórias e nove pódios e permaneceu com a equipa italiana na sua primeira época na F2.