F2: Dennis Hauger e Enzo Fittipaldi dividem triunfos em Jidá | AutoSport

Na corrida Sprint do Campeonato FIA de Fórmula 2 em Jidá, Richard Verschoor assegurou inicialmente a vitória numa corrida cheia de ação, mas ambos os pilotos da Trident, Verschoor e Roman Stanek, foram posteriormente desqualificados devido a uma infração técnica. A desclassificação estava relacionada com um mapa do pedal do acelerador incorreto instalado nos seus carros, não estando em conformidade com os regulamentos técnicos.

Assim sendo e em resultado da desqualificação, Dennis Hauger, da MP Motorsport, herdou a vitória, somando a sua quinta vitória na Fórmula 2. Paul Aron da Hitech GP subiu para o segundo lugar e Enzo Fittipaldi da Van Amersfoort Racing foi promovido para o terceiro lugar.

Esta situação também afetou a classificação do campeonato, com Paul Aron a ganhar mais pontos por ter terminado em segundo e a reduzir a vantagem do líder do campeonato Zane Maloney para 13 pontos. Zane Maloney subiu ao quarto lugar da classificação da corrida depois de ter partido do 15º lugar da grelha.

Enzo Fittipaldi, da Van Amersfoort Racing, garantiu uma vitória notável na corrida principal em Jidá. Fittipaldi alcançou a liderança com uma dupla ultrapassagem a seis voltas do fim. Apesar de começar com pneus super macios, Fittipaldi geriu bem a sua estratégia e executou manobras decisivas para conquistar a vitória. A vitória emocionante foi dedicada ao seu tio-avô, o antigo piloto de Fórmula 1 Wilson Fittipaldi, que faleceu recentemente.

Kush Maini garantiu o segundo lugar, mas não conseguiu apanhar o líder, Enzo Fittipaldi.

Atrás de Maini, a luta foi intensa batalha pela última posição do pódio, envolvendo Jak Crawford, Dennis Hauger e Amaury Cordeel. A corrida terminou com um final emocionante, com Crawford a tentar uma manobra sobre Cordeel na última curva, mas foi ultrapassado até à meta por Hauger, que garantiu o último lugar no pódio por uma margem curta de 0,031 segundos. Seguiram-se Crawford e Cordeel, antes de Andrea Kimi Antonelli.

Com este resultado na corrida principal da Fórmula 2, Maloney continua a liderar o campeonato com 47 pontos, tendo agora Fittipaldi atrás de si com 32 pontos e Hauger com 31. As margens são ainda curtas, com Aron em quarto com 28 pontos somados, Maini com 27 e Pepe Marti com 26 pontos. O 7º classificado é Jak Crawford (24 pontos), seguindo-se Gabriel Bortoleto (15), Zak O’Sullivan (14) e Andrea Kimi Antonelli fecha o top 10 da classificação do campeonato com 12 pontos.

Foto: Pauline Ballet – Formula 1/Formula Motorsport Limited via Getty Images