F2: David Beckmann mais rápido no primeiro dia de testes

A Fórmula 2 regressou às pistas com o primeiro de três dias de testes a ser cumprido no Bahrein. David Beckmann foi o mais rápido da sessão.

Os preparativos para a época 2021 iniciaram-se com pouca vontade com a pista a ver pouca ação na primeira hora da manhã. Aos poucos os carros foram indo para a pista e os registos começaram a baixar, sendo que no final da manhã foi Dan Ticktum (Carlin) o mais rápido com o registo de 1m43.021s.

A sessão da tarde foi bem mais movimentada com os tempos a serem melhorados até perto do fim da sessão com Beckmann a fazer o melhor tempo do dia, com o tempo de 1m42.844s. O piloto da Charouz Racing System ficou à frente de Christian Lundgaard da ART Grand Prix que colocou dois pilotos no top 3, com Theo Pourchaire a ficar no “pódio”. Felipe Drugovich (Virtuosi Racing) ficou em quarto e Juri Vips (Hitech) fechou o top5