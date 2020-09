F2: Como vai o campeonato

Decorridas nove rondas da temporada da Fórmula 2 em 2020, a busca pelo campeão está longe de estar terminada. Na frente, Mick Schumacher lidera a classificação pela primeira vez depois de Mugello, onde Nikita Mazepin alcançou a sua segunda vitória na Fórmula 2 a partir do 14º lugar na grelha, numa incrível Feature Race. Isto antes de Christian Lundgaard ter dominado a Sprint Race para obter a vitória por mais de 14s.

Tem sido uma temporada emocionante na Fórmula 2 até agora e a luta pelo título parece estar ainda em aberto, com três rondas por disputar. Na Rússia, a gestão dos pneus será, provavelmente, um fator este fim de semana, mas não vai ter um impacto tão grande como noutros circuitos, devido ao facto de Sochi ter um asfalto que não desgasta muito os pneus.

Assim, Schumacher (161pts) lidera o Campeonato de Pilotos a caminho da 10ª ronda. Callum Ilott (153pts) é segundo, oito pontos atrás. Lundgaard (145pts) subiu em Itália dois lugares, para terceiro, com Robert Shwartzman (140pts) a cair para quarto à frente do Mazepin (127pts).

A Prema Racing (301pts) continua a aumentar a sua vantagem sobre UNI-Virtuosi (261pts) no Campeonato das Equipas, com a diferença agora de 40 pontos. A Hitech Grand Prix (216pts) está em terceiro, com a ART Grand Prix (181pts) no quarto lugar. A Carlin (149pts), que assegurou a linha da frente para a primeira corrida no Grande Prémio da Rússia, continua em quinto.