F2: Christian Lundgaard foi o mais rápido do dia

Dan Ticktum (Carlin) foi o mais rápido da sessão da tarde do segundo dia de treinos da F2 no Bahrein. O britânico ficou à frente do seu colega de equipa Jehan Daruvala com Guanyu Zhou (Virtuosi Racing) a terminar o dia no top3.

Na sessão da manhã Christian Lundgaard (ART Grand Prix) foi o mais rápido como registo de 1m41.697s à frente de Bent Viscaal (Trident) e Marcus Armstrong (DAMS).

Na sessão da tarde foi Ticktum, que já tinha liderado a sessão da manhã de ontem, a fazer o melhor tempo 1m42.185s, uma marca pior do que a conseguida pelo melhor piloto da manhã.

Amanhã os pilotos terão o seu último dia de testes.

Tempos da manhã:

Pos Piloto Equipa Tempo Dif. Voltas 1 Christian Lundgaard ART Grand Prix 1m41.697s 39 2 Bent Viscaal Trident 1m42.028s +0.331s 28 3 Marcus Armstrong DAMS 1m42.038s +0.341s 26 4 Liam Lawson Hitech GP 1m42.256s +0.559s 28 5 Robert Shwartzman Prema 1m42.257s +0.560s 27 6 Juri Vips Hitech GP 1m42.299s +0.602s 22 7 Theo Pourchaire ART Grand Prix 1m42.347s +0.650s 42 8 Roy Nissany DAMS 1m42.419s +0.722s 31 9 Oscar Piastri Prema 1m42.462s +0.765s 32 10 Marino Sato Trident 1m42.997s +1.300s 27 11 Dan Ticktum Carlin 1m43.158s +1.461s 35 12 Ralph Boschung Campos Racing 1m43.206s +1.509s 40 13 Jehan Daruvala Carlin 1m43.616s +1.919s 35 14 David Beckmann Charouz Racing System 1m43.954s +2.257s 48 15 Guanyu Zhou Virtuosi Racing 1m43.997s +2.300s 38 16 Lirim Zendeli MP Motorsport 1m44.346s +2.649s 31 17 Richard Verschoor MP Motorsport 1m44.485s +2.788s 31 18 Guilherme Samaia Charouz Racing System 1m44.575s +2.878s 50 19 Gianluca Petecof Campos Racing 1m45.419s +3.722s 33 20 Felipe Drugovich Virtuosi Racing 1m45.865s +4.168s 46 21 Matteo Nannini HWA Racelab 1m45.865s +4.168s 20 22 Alessio Deledda HWA Racelab 1m46.413s +4.716s 13

Tempos da tarde: