F2: Christian Lundgaard com estreia marcada na IndyCar | AutoSport

A equipa Rahal Letterman Lanigan Racing, da IndyCar Series, anunciou hoje que o piloto da Fórmula 2 e da Academia Alpine, Christian Lundgaard, vai estar aos comandos de um dos seus carros no Big Machine Spiked Coolers Grand Prix, em Indianápolis, no dia 14 de Agosto.

O piloto dinamarquês de 20 anos, testou recentemente um carro da Indy pela primeira vez com a equipa no Barber Motorsports Park, a 26 de Julho e afirmou estar entusiasmado com a oportunidade de experimentar uma prova na Indy.

“Estou super entusiasmado por experimentar a Indycar na próxima semana. Tenho tido muita sorte até agora na minha carreira, por poder conduzir alguns carros de corrida incríveis e estou ansioso por acrescentar oficialmente a Indycar a essa lista. Em preparação para esta corrida, testei o carro e senti-me bastante bem e estou certo de que me sentirei ainda melhor num fim de semana de corrida em condições de corrida, ao lado de todos os pilotos extremamente talentosos do pelotão. Houve muito trabalho para que isto acontecesse e para me preparar o melhor possível e sinto-me pronto para o desafio. Assisti a todas as corridas da Indycar este ano, por isso ser-me dada a oportunidade de alinhar na grelha é espantoso.”

Bobby Rahal, co-proprietário da Rahal Letterman Lanigan Racing com David Letterman e Mike Lanigan, afirmou que: “Ficámos muito satisfeitos com o trabalho que Christian fez no nosso recente teste no Barber Motorsports Park e estamos ansiosos por vê-lo correr no Indianapolis Motor Speedway. Vai ser uma nova experiência e um grande desafio devido à falta de tempo de treino em comparação com outras corridas. O percurso é muito semelhante aos circuitos europeus, dado que foi concebido para corridas de Fórmula 1 e Grandes Prémios, por isso penso que será menos problemático do que ir a uma das nossas pistas de corrida mais tradicionais da Indycar. Dada a falta de tempo de teste e de treino, não temos grandes expectativas em relação a ele, a não ser sair para a pista, fazer um trabalho estável e partir daí”.