F2, Canadá: Laurens van Hoepen destaca-se na qualificação; Noel León vence corrida sprint

Laurens van Hoepen conquistou a sua primeira pole position na Fórmula 2 na sessão de qualificação de sexta-feira em Montreal, representando também a primeira pole da Trident desde 2024. Na corrida sprint de sábado, o mexicano Noel León venceu a primeira prova de Fórmula 2 realizada no Circuit Gilles Villeneuve, tornando-se o primeiro piloto mexicano a vencer na categoria desde Esteban Gutiérrez em 2012.

Van Hoepen qualificou-se 0,267 segundos à frente de Rafael Câmara (Invicta Racing), com Alex Dunne (Rodin) a dois centésimos de segundo do segundo lugar. A sessão foi interrompida por duas bandeiras vermelhas, ambas provocadas na curva 4: primeiro Oliver Goethe danificou a suspensão traseira direita ao tocar no muro com 8m21s por disputar; quase de imediato, Tasanapol Inthraphuvasak perdeu o controlo do seu carro ART Grand Prix na mesma curva e embateu na barreira. A última pole da Trident havia sido conquistada por Richard Verschoor em Baku, em 2024, piloto que venceu a corrida de domingo nesse fim de semana.

Na corrida o destaque foi para León, rookie que partiu do terceiro lugar, travou uma batalha inicial com Joshua Dürksen antes de se concentrar em perseguir o líder da corrida, Gabriele Minì, que largou da pole. Após a primeira das duas intervenções do safety car, León assumiu a liderança na volta 18 e nunca mais a perdeu, vencendo com 3,726 segundos de vantagem sobre Minì. Martinius Stenshorne completou o pódio após a penalização de 10 segundos aplicada a Alex Dunne por ter provocado uma colisão com Dürksen na volta 18.

A corrida foi marcada por vários incidentes. Logo na abertura, Dürksen embateu no pneu traseiro direito de León. Na volta 3, Sebastián Montoya rodou e tocou no Muro dos Campeões. Na volta 10, Nikola Tsolov, que liderava o campeonato por um ponto, falhou a travagem na curva 10 e colidiu com Stenshorne, que por sua vez atingiu John Bennett; Tsolov recebeu uma penalização de 10 segundos. Na volta 25, Rafael Villagómez embateu no muro na curva 4, encerrando a sua corrida, e Nico Varrone saiu para a relva na curva 10 após um incidente com Cian Shields e Mari Boya. Varrone tinha também sido penalizado mais cedo por infração à linha de safety car na volta de formação.

The incident that sent John Bennett spinning out of our Saturday Sprint ❌#F2 #CanadianGP pic.twitter.com/gz3PbZfj90 — Formula 2 (@Formula2) May 24, 2026