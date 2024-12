F2: Bruno Michel aberto a mais duas corridas por época, mas dá nega a 24 fins de semana por ano

A Fórmula 2 e a Fórmula 3 vão juntar-se à Fórmula 1 no novo circuito de rua de Madrid, a partir de 2026, mas o diretor-executivo da F2, Bruno Michel, manifestou reservas quanto a um alargamento significativo do calendário da F2.

Embora a direção da F1, liderada por Stefano Domenicali, tenha insistido para que a F2 alinhe com os 24 fins-de-semana de corrida da F1, Michel insiste que tal não é viável devido a restrições logísticas e financeiras.

Atualmente, a F2 tem 14 fins-de-semana de corridas, o que Michel considera ideal. No entanto, ele reconhece a lacuna no calendário causada pela falta de eventos no Brasil, nos EUA e no México, e está aberto a adicionar mais uma ou duas corridas. Estão em curso discussões com promotores para potenciais eventos entre Baku e o Qatar, embora desafios como o custo e a distância da viagem tornem as decisões complexas. Apesar do impulso para a expansão, Michel enfatiza a manutenção do equilíbrio e da sustentabilidade da série.