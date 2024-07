F2, Bélgica: Vitória de Zak O’Sullivan em corrida encurtada. Kimi Antonelli volta a brilhar (vídeo)

Zak O’Sullivan da ART Grand Prix converteu a sua pole position numa vitória num dia chuvoso em Spa-Francorchamps. A corrida foi inicialmente agendada para antes da qualificação da F1 foi adiada e acabou por terminar mais cedo, com bandeira vermelha, devido ao agravamento das condições.

O’Sullivan liderou desde o início, seguido por Dennis Hauger (MP Motorsport) e Richard Verschoor (Trident). Zane Maloney assegurou o quarto lugar e Jak Crawford o quinto. Durante a corrida, Oliver Bearman fez uma excelente recuperação, subindo para oitavo no final da primeira volta, depois de recuperar seis posições. Na volta 2, Crawford passou Franco Colapinto para quinto, com Andrea Kimi Antonelli e Bearman também a ultrapassarem Colapinto na volta 3.

A corrida foi interrompida por um Safety Car, quando o carro de Josep María Martí parou, e depois foi interrompida com bandeira vermelha na volta 7 devido à chuva intensa.

Apenas os cinco primeiros marcaram pontos, uma vez que a corrida não chegou a 50% da distância, com O’Sullivan, Hauger, Verschoor, Maloney e Crawford a marcarem pontos.

Confirmation of reduced points – and who scored what – after the Sprint Race 📈#F2 #BelgianGP pic.twitter.com/YJYPq8aVlT

— Formula 2 (@Formula2) July 27, 2024