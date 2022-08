F2, Bélgica: Liam Lawson venceu corrida 1 | AutoSport

Liam Lawson foi o vencedor da corrida 1 na Bélgica, numa prestação sem mácula para o piloto do programa de jovens da Red Bull. Com um excelente arranque, Lawson passou para a frente da corrida e desde então nunca mais largou a liderança.

Ralph Boschung largava da pole e deveria ter a companhia de Jehan Daruvala, mas o indiano ficou parado em pista quando se encaminhava para a grelha de partida. Theo Pourchaire e Richard Verschoor estavam na segunda linha e o líder do campeonato, Felipe Drugovich era 10º.

Boschung largou bem e manteve a liderança, mas Liam Lawson largou melhor, ficando em luta com Theo Pourchaire. A luta entre estes dois pilotos acabou com Lawson na relva, mas o neozelandês manteve-se na corrida e ganhou o segundo lugar. Verschoor era terceiro com Jack Doohan e Pourchaire a completar o top 5. Lawson atacava Boschung logo no final da primeira volta e seria difícil para o suíço aguentar a liderança da corrida com o ritmo que Lawson colocava em pista. No final da reta Kemmel , Lawson passou para o primeiro lugar e afastou-se de Boschung. Drugovich era sexto nesta fase com um bom arranque.

Lawson queixava-se da falta de aderência na volta 5, mas mantinha-se na frente da corrida. Doohan tratou de subir ao terceiro posto, despromovendo Verschoor a quarto, com Pourchaire por perto a tentar subir posições e Drugovich atento.

Na volta 11, Logan Sargeant perdeu o carro em Pouhon o que motivou a entrada do Safety Car, e algumas equipas apostaram em colocar pneus novos (macios) para as últimas voltas. Drugovich foi um dos pilotos que parou para tentar o assalto final aos primeiros lugares. Drugovich passou para 12º e tinha de recuperar sete posições para a jogada estratégica compensar.

Tínhamos então Lawson, Boschung, Doohan, Verschoor, Pourchaire, num top 5 inalterado. Oito carros pararam e Drugovich era o líder do pelotão dos pilotos que trocaram de pneus.

A quatro voltas do final o Safety Car saiu de pista e as lutas recomeçaram. Liam Lawson largou bem e afastou -se de Boschung, mas Drugovich começava a sua recuperação. Juri Vips não facilitou a vida a Drugovich e o brasileiro foi um pouco fora de pista, ficando à frente do estónio, cedendo a posiçao para evitar penalizações. Mas na primeira volta após saída do Safety Car, o brasileiro ganhou três posições enquanto Lawson se mantinha na frente. No começo da 17ª volta, Drugovich já era sexto novamente e tinha ainda mais duas voltas para tirar partido das borrachas macias. A luta pela segunda posição era também animada entre Boschung e Doohan.

Na última volta, Doohan passou por Boschung e alcançava a segunda posição e Drugovich já era quarto, numa excelente jogada estratégica da MP Motorsport.

Liam Lawson seguia sozinho e imperturbável e foi assim que cruzou a linha de meta, seguido de Doohan e Boschung(grande regresso depois de uma lesão) . Drugovich foi quarto, mas a manobra com Vips será investigada após a corrida.